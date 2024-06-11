MLB／雷射肩抓不到飛毛腿大谷 洋基賈吉：他真的好快

道奇隊巨星大谷翔平與洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）昨天比賽上演速度對決，道奇史密斯（Will Smith）8上1出局敲出不深遠的右外野飛球，儘管賈吉展現雷射肩，大谷仍用飛毛腿衝回本壘得分，賈吉受訪時直呼大谷速度太快了。

賈吉這次傳球93.4英里（時速150.3公里），是他今年最快傳球，仍無法抓到大谷。他受訪時笑稱，「這傢伙真的好快，對這種人一定要傳得又快又準，球一被打出去我就知道會這樣，傳96英里才有機會抓到他，我當時有100%自信，對任何人都保持這種自信。」

Shohei Ohtani's speed vs. Aaron Judge's arm. #SundayNightBaseball pic.twitter.com/MjgJkOWKHG — MLB (@MLB) 2024年6月10日

賈吉自5月開始狀態火熱，最近6場更是打擊率5成，整體攻擊指數（OPS）1.830。洋基今天與皇家隊展開3連戰，總教練布恩（Aaron Boone）選擇讓賈吉輪休，好消息是強打索托（Juan Soto）復出。

這是賈吉今年第一次輪休，布恩表示一直有在規劃，「他一直表現得很出色，但每天都出賽，這個時間點休息一下很重要。」