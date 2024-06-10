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MLB／洋基迷大喊索托讓賈吉惱火 葛里沙姆回應3分砲變成英雄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
替補中外野手葛里沙姆6局下轟出3分砲。法新社
替補中外野手葛里沙姆6局下轟出3分砲。法新社

洋基隊在3連戰前兩戰遭道奇隊修理，今天靠3支全壘打以6：4獲勝，在紐約主場逃過被橫掃的命運，替補中外野手葛里沙姆（Trent Grisham）6局下轟出3分砲，成為致勝一擊，還被紐約郵報喻為「意想不到的英雄事蹟」，畢竟他在賽前打擊率只有0.083，連一成都不到。

葛里沙姆原是教士隊固定先發球員，去年季後和索托（Juan Soto）一起被交易到洋基，成為替補角色，這次對道奇3連戰被排進先發，是因索托左前臂發炎，完全無法上場。

洋基打完6局上2：3落後，6局下1出局兩名打者上壘，輪到葛里沙姆打擊，爆滿48023名球迷有不少人大叫「我們要索托」，希望洋基總教練布恩（ Aaron Judge）換上索托代打。

葛里沙姆當然聽得一清二楚，但他穩住心情，把道奇先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）的96英里速球轟上右外野看台，為自己大大出了一口氣，也為洋基打下江山。

這是葛里沙姆本季第3轟，僅是開季50次打數第5支安打，他說：「是的，我都聽到了，很高興專注當下打出好球。」

洋基重砲賈吉（Aaron Judge）8局下轟出陽春砲，本季24轟穩居大聯盟全壘打王，對於球迷大喊索托的聲浪，坦言有點惱火、不太開心，因為葛里沙姆每天都很認真準備比賽。

葛里沙姆8局下再度站上打擊區，已經變成英雄，球迷也變得很快，改喊「我們要葛里沙姆」，他笑說：「我也喜歡那些聲音，本季最重要就是要有耐心。」

洋基 索托 道奇

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