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MLB／賈吉3安加開轟避免洋基被道奇清盤 大谷已輸他9轟
兩大豪門對決，洋基隊今天噴發3轟，「法官」賈吉（Aaron Judge）單場3安打，包括一發陽春砲、本季第24轟，率領洋基以6：4贏球，避免在這波3連戰遭到道奇隊清盤。
洋基此役在3局下就靠卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）陽春砲先馳得點，佛度戈（Alex Verdugo）、賈吉兩支二壘打串聯再下一城。
道奇前4局遭到封鎖，第5局找到突破口，貝茲（Mookie Betts）在二、三壘有人時敲出二壘打，先幫道奇追平，6局上赫南德茲（Teoscar Hernández）補上陽春砲，取得3：2領先；洋基的反擊在6局下就出現，佛度戈、賈吉接連敲安上壘，葛里沙姆（Trent Grisham）補上一發逆轉三分砲。
大谷翔平前3打席空手而歸，第8局以二壘打開局，推進三壘後，史密斯（Will Smith）以高飛犧牲打送回這1分，但賈吉隨即在8局下敲出陽春砲，攻下洋基的保險分。
洋基9局上推出霍梅斯（Clay Holmes）把關2分領先，兩出局後被連敲兩安打，得點圈危機碰上貝茲，飆出再見三振。
大谷此役4打數敲出1安打、跑回1分，近4場未開砲，全壘打支數停留在15轟，在全壘打榜上已經退到第9位；賈吉昨天雙響砲，今天也開轟，面對道奇的系列賽出現3轟，累積24轟持續在榜上獨走。
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