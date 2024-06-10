MLB／賈吉真的超大隻 大谷翔平：每年都看還是不習慣

道奇、洋基隊的宇宙對決今天進入3連戰最終戰，此戰躍上ESPN全美轉播，大谷接受場邊訪問提到對賈吉（Aaron Judge）的印象，第一句話就直言：「好大隻，哈哈哈。」他說儘管每年都會在比賽碰到，看到他的體型還是覺得很驚訝。

大谷手握兩座美聯年度MVP，2022年也是有望角逐的一年，但不敵賈吉的62轟賽季，在票選中屈居第二。兩人的對壘一直受到高度關注，今天ESPN也在賽前採訪大谷，詢問他對賈吉的印象，轉播中播出這段影片。

「很大隻。」聊到身高201公分的賈吉，大谷自己講完這句話就笑了。他進一步表示，雖然每年都看到賈吉，但是「每每看到他的體型，還是覺得很不習慣，光是這件事就已經很令人印象深刻。」

談到賈吉本季在大聯盟領跑的23轟，大谷對此指出，賈吉在打擊區上，不管面對任何分差、戰局，他的打擊動作都不會有所動搖，「看他的比賽，感覺自己也收穫很多。」