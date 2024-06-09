MLB／場中受訪有錢領！赫南德茲分心失誤也甘願 道奇教頭不介意

道奇隊赫南德茲（Enrique Hernandez）昨天在場上受訪到一半，卻出現守備失誤，過程被錄得一清二楚，赫南德茲表明未來還是願意受訪「因為我愛錢」，總教練羅伯茲（Dave Roberts）則表示自己如果還是球員「我不會戴上耳機」。

事情發生在道奇與洋基隊系列賽第1場的2局下，擔任三壘手的赫南德茲帶著耳機與麥克風，與主播、球評連線接受訪問，突然面對托瑞斯（Gleyber Torres）的強勁滾地球反應不及，第一時間沒能接穩，再傳一壘已來不及，形成失誤。

赫南德茲失誤後還反問主播：「失誤之前那個問題是什麼？」主播笑回：「我可不想再問了，不想害你再漏接，這個失誤算我的啦。」

道奇主帥羅伯茲表示，自己能夠理解場中受訪已經成為運動產業的一環，「赫南德茲很不幸地出現失誤，但他也不是第一次失誤了，這就是運動的一部分。」

赫南德茲則表示，比賽中接受訪問多少有點分心，「但我覺得是那球影響到我，有點奇怪的彈跳。」未來也還會繼續接受訪問，「因為有報酬啊，我愛錢。」大聯盟球員在例行賽場中受訪將獲得1萬美元酬勞，季後賽更升到1萬5千美元。

羅伯茲表示，自己不會因此跟赫南德茲多說什麼，「我知道他喜歡鎂光燈，他還是全力以赴、努力練習，這我沒有意見。」但被問到如果是自己，羅伯茲坦言球員的他不會選擇受訪，「但每個人喜好不同啦。」