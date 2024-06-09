快訊

我沒有不良生活習慣，為什麼還會得癌症？研究曝與3件事有關

輝達感謝17所大學產學合作 為何高教研發費企業只占1成？

郭智輝頻放砲「挺核」綠營炸鍋 凸顯行政立法溝通卡關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／場中受訪有錢領！赫南德茲分心失誤也甘願 道奇教頭不介意

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊赫南德茲昨天在場上受訪到一半，卻出現守備失誤，過程被錄得一清二楚。 路透社
道奇隊赫南德茲昨天在場上受訪到一半，卻出現守備失誤，過程被錄得一清二楚。 路透社

道奇赫南德茲（Enrique Hernandez）昨天在場上受訪到一半，卻出現守備失誤，過程被錄得一清二楚，赫南德茲表明未來還是願意受訪「因為我愛錢」，總教練羅伯茲（Dave Roberts）則表示自己如果還是球員「我不會戴上耳機」。

事情發生在道奇與洋基隊系列賽第1場的2局下，擔任三壘手的赫南德茲帶著耳機與麥克風，與主播、球評連線接受訪問，突然面對托瑞斯（Gleyber Torres）的強勁滾地球反應不及，第一時間沒能接穩，再傳一壘已來不及，形成失誤。

赫南德茲失誤後還反問主播：「失誤之前那個問題是什麼？」主播笑回：「我可不想再問了，不想害你再漏接，這個失誤算我的啦。」

道奇主帥羅伯茲表示，自己能夠理解場中受訪已經成為運動產業的一環，「赫南德茲很不幸地出現失誤，但他也不是第一次失誤了，這就是運動的一部分。」

赫南德茲則表示，比賽中接受訪問多少有點分心，「但我覺得是那球影響到我，有點奇怪的彈跳。」未來也還會繼續接受訪問，「因為有報酬啊，我愛錢。」大聯盟球員在例行賽場中受訪將獲得1萬美元酬勞，季後賽更升到1萬5千美元。

羅伯茲表示，自己不會因此跟赫南德茲多說什麼，「我知道他喜歡鎂光燈，他還是全力以赴、努力練習，這我沒有意見。」但被問到如果是自己，羅伯茲坦言球員的他不會選擇受訪，「但每個人喜好不同啦。」

羅伯茲 赫南德茲 道奇

延伸閱讀

MLB／道奇雙赫南德茲發威轟炸洋基 賈吉雙響砲也沒用

MLB／大谷生日禮物已送達 道奇教頭笑：保時捷還沒來

中職／逆風聲援大聯盟「最惡裁判」 楊崇煇籲：停止霸凌

MLB／最爛裁判赫南德茲離開大聯盟 網：終於解脫了

相關新聞

MLB／道奇雙赫南德茲發威轟炸洋基 賈吉雙響砲也沒用

道奇隊大谷翔平今天雖然一度敲出超前安，但兩位赫南德茲才是主角，E.赫南德茲（Enrique Hernandez）在比數被...

MLB／哈波倫敦開轟變身足球員 隊友嚇一跳笑得超開心

大聯盟倫敦系列賽今天開打，費城人重砲哈波（Bryce Harper）4局上開轟後「變身足球員」，繞完4個壘包走進休息區前...

MLB／日本理想父親名人調查 大谷翔平高居第3

日本保險公司「日本生命」近期一項例行調查結果顯示，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平首度進入「理想的父親名人...

MLB／場中受訪有錢領！赫南德茲分心失誤也甘願 道奇教頭不介意

道奇隊赫南德茲（Enrique Hernandez）昨天在場上受訪到一半，卻出現守備失誤，過程被錄得一清二楚，赫南德茲表...

MLB／和陳偉殷當過3年隊友 高斯曼生涯272場先發終於完封勝

藍鳥隊右投高斯曼（Kevin Gausman）從22歲投到33歲，生涯12年歷經5隊終於嘗到完封勝的滋味，今天對運動家隊...

MLB／水原一平被Uer Eats停權 連外送員都當不成了

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平稍早承認從這名MLB球星的帳戶轉移鉅款還債，被拍到在當外送員。美媒今天報導，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。