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MLB／日本理想父親名人調查 大谷翔平高居第3

中央社／ 綜合外電報導
才剛結婚的大谷翔平已經被日本粉絲視為理想父親代表。 美聯社
才剛結婚的大谷翔平已經被日本粉絲視為理想父親代表。 美聯社

日本保險公司「日本生命」近期一項例行調查結果顯示，洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平首度進入「理想的父親名人」排行榜，且高居第3名。

朝日電視台報導，日本保險公司「日本生命」今年5月針對1萬5351名民眾進行父親節相關線上問卷調查，並於本月6日，也就是在日本民眾慶祝今年6月16日父親節之前發布調查結果。

大谷翔平魅力無法擋。 法新社
大谷翔平魅力無法擋。 法新社

在「你希望哪位名人成為自己的父親？」這道問題中，大谷獲得7.8%的支持率，排名第3，這也是他首度「殺入」前十名的排行榜。

日生基礎研究所（NLI Research Institute）上級研究員久我尚子分析，「大谷目前29歲，儘管在排名前半部的名人中年紀較輕，但在今年稍早發布已婚消息，可能讓更多人對他產生家庭的印象。」

追星的小粉絲。 歐洲新聞圖片社
追星的小粉絲。 歐洲新聞圖片社

今年的調查中，69歲日本藝人所喬治名列第1，68歲搞笑藝人明石家秋刀魚排名第2，73歲日本資深媒體人池上彰第4名，72歲演員三浦友和第5名，其他進入前十的入選者幾乎都是資深演員或名人。

小球迷等待大谷簽名。 歐新社
小球迷等待大谷簽名。 歐新社

不少日本球迷都前往道奇為大谷翔平加油。 法新社
不少日本球迷都前往道奇為大谷翔平加油。 法新社

喬治 大谷翔平

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