MLB／道奇雙赫南德茲發威轟炸洋基 賈吉雙響砲也沒用

道奇隊大谷翔平今天雖然一度敲出超前安，但兩位赫南德茲才是主角，E.赫南德茲（Enrique Hernandez）在比數被追平後敲出超前轟，T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）更是單場雙響砲、6打點，道奇隊就以11：3連兩場擊敗洋基隊。

Teoscar Hernández is TAKING OVER this series.



He's hit 2 homers and driven in 6 runs tonight. 🤯 pic.twitter.com/HDtgYTK5GU — MLB (@MLB) 2024年6月9日

T.赫南德茲在2局上的陽春砲為道奇先馳得點，不過2局下洋基扳平，3局上換大谷翔平的適時安打敲回超前1分，但3局下賈吉（Aaron Judge）的一發左外野平射砲打到道奇球迷後彈回場內，仍是一發追平陽春砲。

Aaron Judge hits his 2nd homer of the night and his Major League leading 23rd of the season. pic.twitter.com/MnHWkLQupp — MLB (@MLB) 2024年6月9日

5局上E.赫南德茲的陽春砲幫助道奇隊再次領先，6局上T.赫南德茲滾地推進也有1分打點，8局上貝茲（Mookie Betts）保送後，大谷翔平敲出滾地球因失誤上壘，1出局後史密斯（Will Smith）獲保送，T.赫南德茲滿壘情況下一棒轟出中外野滿貫砲，拉開差距。

A two-run double by Freddie Freeman takes the @Dodgers into double digits at Yankee Stadium. pic.twitter.com/RyhqumOaOx — MLB (@MLB) 2024年6月9日

道奇9局上又追加3分，先是貝茲靠投手忘記補位，在2出局後跑出內野安打，接著大谷翔平選到保送，弗里曼（Freddie Freeman）二壘打敲回2分，MVP成功連線，接著帕赫斯（Andy Pages）在滿壘時選到保送再擠回1分。

賈吉雖然在9局下臨去秋波再敲1轟，不過單場雙響砲都是陽春砲，追不上差距。

Shohei Ohtani's opposite-field RBI single is a thing of beauty. 😍 pic.twitter.com/peqaM6NEOS — MLB (@MLB) 2024年6月9日

T.赫南德茲總計4打數2安打都是全壘打，本季15轟已經追平大谷翔平並列全隊最多，打擊率2成62；大谷翔平則是4打數1安打，另有1次保送，貢獻1分打點，打擊率下降到3成11。

道奇先發投手史東（Gavin Stone）5.2局被敲8支安打但僅失2分，另有6次三振，拿下本季第7勝；洋基先發投手柯特斯（Nestor Cortes）則是5.1局丟掉4分，吞下第5敗。

Teoscar Hernández follows his heroics last night with a solo shot to open the scoring tonight. pic.twitter.com/X105tymsho — MLB (@MLB) 2024年6月9日