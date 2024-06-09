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MLB／道奇雙赫南德茲發威轟炸洋基 賈吉雙響砲也沒用

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MLB／道奇雙赫南德茲發威轟炸洋基 賈吉雙響砲也沒用

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
T.赫南德茲(左)和賈吉上演雙轟對決，但比分差距心情大不同。 路透通訊社
T.赫南德茲(左)和賈吉上演雙轟對決，但比分差距心情大不同。 路透通訊社

道奇大谷翔平今天雖然一度敲出超前安，但兩位赫南德茲才是主角，E.赫南德茲（Enrique Hernandez）在比數被追平後敲出超前轟，T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）更是單場雙響砲、6打點，道奇隊就以11：3連兩場擊敗洋基隊。

T.赫南德茲在2局上的陽春砲為道奇先馳得點，不過2局下洋基扳平，3局上換大谷翔平的適時安打敲回超前1分，但3局下賈吉（Aaron Judge）的一發左外野平射砲打到道奇球迷後彈回場內，仍是一發追平陽春砲。

5局上E.赫南德茲的陽春砲幫助道奇隊再次領先，6局上T.赫南德茲滾地推進也有1分打點，8局上貝茲（Mookie Betts）保送後，大谷翔平敲出滾地球因失誤上壘，1出局後史密斯（Will Smith）獲保送，T.赫南德茲滿壘情況下一棒轟出中外野滿貫砲，拉開差距。

道奇9局上又追加3分，先是貝茲靠投手忘記補位，在2出局後跑出內野安打，接著大谷翔平選到保送，弗里曼（Freddie Freeman）二壘打敲回2分，MVP成功連線，接著帕赫斯（Andy Pages）在滿壘時選到保送再擠回1分。

賈吉雖然在9局下臨去秋波再敲1轟，不過單場雙響砲都是陽春砲，追不上差距。

T.赫南德茲總計4打數2安打都是全壘打，本季15轟已經追平大谷翔平並列全隊最多，打擊率2成62；大谷翔平則是4打數1安打，另有1次保送，貢獻1分打點，打擊率下降到3成11。

道奇先發投手史東（Gavin Stone）5.2局被敲8支安打但僅失2分，另有6次三振，拿下本季第7勝；洋基先發投手柯特斯（Nestor Cortes）則是5.1局丟掉4分，吞下第5敗。

大谷翔平 赫南德茲 道奇

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