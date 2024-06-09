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MLB／和陳偉殷當過3年隊友 高斯曼生涯272場先發終於完封勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
藍鳥隊右投高斯曼從22歲投到33歲，生涯12年歷經5隊終於嘗到完封勝的滋味。 法新社
藍鳥隊右投高斯曼從22歲投到33歲，生涯12年歷經5隊終於嘗到完封勝的滋味。 法新社

藍鳥隊右投高斯曼（Kevin Gausman）從22歲投到33歲，生涯12年歷經5隊終於嘗到完封勝的滋味，今天對運動家隊之戰獨撐9局，讓對手一路掛零，終場以7：0獲勝。

高斯曼用109球完成9局任務，被揮出5支安打、出現1次保送，全場飆出10次三振追平個人單季最高紀錄，他說：「讓牛棚休息1天總是好事，現在完封勝不常見，生涯開始10年後首次出現，讓這個紀錄變得更特別。」

藍鳥打線打到第5局，已從運動家先發投手梅迪納（Luis Medina）的手中攻下6分，高斯曼愈投愈穩，本季13場先發第8次失分低於1分，戰績5勝4敗、防禦率4。

運動家近10戰吞下7敗，近3戰有兩場得不了分，本季7次遭對手完封。

高斯曼2013年從金鶯隊展開生涯，和台灣好手陳偉殷當過3年隊友，後來陸續效力勇士、紅人、巨人、藍鳥隊；他曾在2014年7月14日對洋基隊先發5局失1分奪勝，比賽因雨提前裁定結果，今天算是生涯第2次完投紀錄。

高斯曼第272場先發終於投出完封勝，拿到生涯第93勝，他說：「我的心態有點老派，投完7局還想繼續投下去，如有必要可投120球；但比賽已經不再是這樣了，現在後援投手都非常出色，把球交給他們就對了。」

勇士 藍鳥 運動家

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