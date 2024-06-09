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MLB／哈波倫敦開轟變身足球員 隊友嚇一跳笑得超開心

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
哈波興奮慶祝。 美聯社
哈波興奮慶祝。 美聯社

大聯盟倫敦系列賽今天開打，費城人重砲哈波（Bryce Harper）4局上開轟後「變身足球員」，繞完4個壘包走進休息區前，突然跪地張開雙手大吼，做出足球慶祝破網的動作，讓隊友笑得相當開心，費城人終場也以7：2擊敗大都會隊。

費城人左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）先發5.2局，被揮出8支安打、失兩分，成為大聯盟本季首位奪下10勝的投手，戰績升至10勝1敗、防禦率1.81，仍居大聯盟雙冠王。

史上第3次倫敦系列賽點燃戰火，費城人、大都會在改裝的倫敦體育場進行2連戰，哈波早就想好若有機會轟出全壘打，要用什麼儀式慶祝，答案也很簡單，把自己變成足球員就對了。

費城人打完前3局0：1落後，4局上哈波從大都會先發投手米納亞（Sean Manaea）的手中轟出右外野陽春砲，本季第15轟追平比數，帶動這半局6分攻勢，逆轉戰局拚出4連勝，本季戰績45勝19敗穩居大聯盟榜首。

哈波4打數3安打、攻下1分打點，只差三壘打就是完全打擊，賽後談到開轟慶祝動作，他說：「沒有告訴任何隊友，就是要讓他們嚇一跳。」

哈波本季攻下打點的22場比賽，費城人全部獲勝，4局上開轟後在休息室和隊友擊掌， 不忘大叫「我愛足球」；他表示，很喜歡這一刻，唯一擔心是雙膝跪地滑行時被草皮絆住，還好沒有發生。

哈波 大聯盟 費城人

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