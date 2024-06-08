MLB／本季最快19球都在今天！山本由伸激情嘶吼大谷先截圖

道奇隊今天打到延長11局以2：1力克洋基隊，山本由伸7局無失分好投無緣奪勝，但獲得總教練羅伯茲（Dave Roberts）和隊友大力讚賞，連大谷翔平都在IG限動貼出山本振奮大吼的樣子，送上鼓掌的表情符號。

面對去年冬天參與競逐自己失利的洋基，山本由伸先發7局僅被敲2安打、無失分，送出7次三振，最快球速98.4哩（約158.4公里），個人本季最快的19球都在這一戰出現，所有球路速度比起均速提升近2哩，投出來到大聯盟後的代表作，此役用球數106球為旅美生涯單場新高。

「多棒的一場比賽！」羅伯茲賽後大讚，「道奇與洋基的交手，來到紐約，看到山本由伸投出加盟道奇後最棒的一戰，相信你們也都看得出來，他知道我們需要他這樣的表現，今天激出最棒的他，再多稱讚都不夠形容。」

此役敲出致勝安打的赫南德茲（Teoscar Hernández）也大讚，「他在日本所繳出的成績，他今天在這裡展現了。」

山本由伸表示，知道這波系列賽吸引很多關注，自己也很享受在現場氣氛。此役對戰賈吉（Aaron Judge），兩度被他上壘，首打席被他敲二壘打，第6局則是在12上12下後對他投出保送，有趣的是，媒體問到是否覺得賈吉很大隻，山本回應：「對啊！真的很大隻！」

大谷截圖山本怒吼圖。 截圖自大谷限動

雖讓賈吉上壘，但山本後續K掉史丹頓，讓賈吉只能在壘包上滯留，飆出這記關鍵三振也讓他激動大吼，而大谷賽後在IG限動貼出山本激動大吼的畫面，送上鼓掌的emoji。