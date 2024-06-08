快訊

離奇事故！羽毛球拍突斷裂飛出 6歲女童頭骨遭插入身亡

久未露面…72歲黃鶯鶯悼念邱瓈寬之母 現在的狀態超驚人！

陸網紅大讚星宇「航空業天花板」 網一聽機長廣播激動喊：K董開的！

MLB／本季最快19球都在今天！山本由伸激情嘶吼大谷先截圖

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
山本由伸今天投出旅美代表作。 法新社
山本由伸今天投出旅美代表作。 法新社

道奇隊今天打到延長11局以2：1力克洋基隊，山本由伸7局無失分好投無緣奪勝，但獲得總教練羅伯茲（Dave Roberts）和隊友大力讚賞，連大谷翔平都在IG限動貼出山本振奮大吼的樣子，送上鼓掌的表情符號。

面對去年冬天參與競逐自己失利的洋基，山本由伸先發7局僅被敲2安打、無失分，送出7次三振，最快球速98.4哩（約158.4公里），個人本季最快的19球都在這一戰出現，所有球路速度比起均速提升近2哩，投出來到大聯盟後的代表作，此役用球數106球為旅美生涯單場新高。

「多棒的一場比賽！」羅伯茲賽後大讚，「道奇與洋基的交手，來到紐約，看到山本由伸投出加盟道奇後最棒的一戰，相信你們也都看得出來，他知道我們需要他這樣的表現，今天激出最棒的他，再多稱讚都不夠形容。」

此役敲出致勝安打的赫南德茲（Teoscar Hernández）也大讚，「他在日本所繳出的成績，他今天在這裡展現了。」

山本由伸表示，知道這波系列賽吸引很多關注，自己也很享受在現場氣氛。此役對戰賈吉（Aaron Judge），兩度被他上壘，首打席被他敲二壘打，第6局則是在12上12下後對他投出保送，有趣的是，媒體問到是否覺得賈吉很大隻，山本回應：「對啊！真的很大隻！」

大谷截圖山本怒吼圖。 截圖自大谷限動
大谷截圖山本怒吼圖。 截圖自大谷限動

雖讓賈吉上壘，但山本後續K掉史丹頓，讓賈吉只能在壘包上滯留，飆出這記關鍵三振也讓他激動大吼，而大谷賽後在IG限動貼出山本激動大吼的畫面，送上鼓掌的emoji。

山本由伸 賈吉 道奇

延伸閱讀

MLB／山本由伸鎖死洋基沒勝投 大谷5支0、跑回1分靠自動上壘

MLB／山本由伸好投第6勝到手 大谷百轟百盜追上鈴木一朗

MLB／山本由伸6.1局8K奪5連勝 大谷翔平奇襲點出內野安

日職／13人防禦率1字頭 強投鼎盛的時代來臨了！

相關新聞

MLB／山本由伸鎖死洋基沒勝投 大谷5支0、跑回1分靠自動上壘

道奇隊2016年後首訪洋基球場，日籍強投山本由伸先發面對「鑽石打線」，端出7局無失分極好投，但自家打線未給任何支援，兩軍...

MLB／本季最快19球都在今天！山本由伸激情嘶吼大谷先截圖

道奇隊今天打到延長11局以2：1力克洋基隊，山本由伸7局無失分好投無緣奪勝，但獲得總教練羅伯茲（Dave Roberts...

MLB／大谷傳接暴投打到球迷嚇到抱頭 親送簽名球謝罪

道奇隊繼2016年後再訪洋基球場，大谷翔平這回改隨藍軍踢館布朗克斯，今天賽前有意外插曲，他在傳接時不小心暴投丟到觀眾席，...

MiLB／陳柏毓8局9K寫旅美代表作 本季2A首勝終入袋

開季4連敗之後，台將陳柏毓以一場旅美代表作奪得本季首勝，面對巨人隊2A先發8局9K、失1分，局數創生涯新高、三振數次高，...

MiLB／劉致榮6局9K奪本季2A首勝 挨剋星1轟掉2分

紅襪隊2A台將劉致榮今年原本最多投3局，今天面對守護者2A先發局數翻倍，6局、9次三振、失2分的優質先發，幫助球隊以4：...

MLB／手感火燙夯兩分砲還不滿意 鈴木誠也：要繼續調整

小熊隊日籍強打鈴木誠也今天面對紅人隊敲出兩分砲，但紅人大物克魯茲（Elly De La Cruz）在初登版1周年紀念日轟出三分砲，加上小熊牛棚失守，終場以4：8輸球。 鈴木誠也首局就從紅人火球男

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。