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MLB／手感火燙夯兩分砲還不滿意 鈴木誠也：要繼續調整

聯合新聞網／ 綜合報導
小熊隊日籍強打鈴木誠也。 路透
小熊隊日籍強打鈴木誠也。 路透

小熊隊日籍強打鈴木誠也今天面對紅人隊敲出兩分砲，但紅人大物克魯茲（Elly De La Cruz）在初登版1周年紀念日轟出三分砲，加上小熊牛棚失守，終場以4：8輸球。

鈴木誠也首局就從紅人火球男格林（Hunter Greene）手中擊出二壘安打，3上再敲出左外野方向兩分砲，鈴木誠也上次開轟是6月2日，苦主剛好也是格林。

不過紅人3下立刻反撲，克魯茲扛出逆轉三分砲，4上小熊莫瑞爾（Christopher Morel）用兩分砲要回領先，但紅人靠著英帝亞（Jonathan India）和弗雷多（TJ Friedl）適時安打攻進2分，取得6：5領先，7下再攻進3分大局，終場以8：4贏球，收下5連勝。

鈴木誠也本場4打數2安打，包含一支兩分砲，鈴木打擊手感加溫，近7場攻擊指數（OPS）達0.974，但他表示，「我覺得揮棒還沒達到我滿意的程度，每次打擊都要做必要的調整，直到滿意為止。」

紅人克魯茲去年登上大聯盟引發轟動，儘管後來成績下滑，球迷們對他的表現仍相當期待，今天是他初登版1周年紀念日，敲出三分砲，但另外4次打席都出局。克魯茲受訪時坦言，「我沒有想過1周年紀念日，我只是上場盡可能享受樂趣，盡我所能享受比賽。」

克魯茲本季前24場打擊率0.313，OPS高達1.063；但近27場打擊率0.173，OPS僅0.489，表現可說是判若兩人。5月17日他面對道奇單場4盜，單季30盜達陣，但之後18場比賽僅2次盜壘成功。

克魯茲 小熊 紅人 鈴木誠也

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