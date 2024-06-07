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MLB／棒球生涯首度遇低潮 台美混血卡洛爾：讓我成為好隊友
響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）本季陷入大低潮，今天面對教士隊的比賽中，他上演3安猛打賞，打擊率重返2成以上，幫助球隊以4：3險勝。卡洛爾受訪時坦言今年的感覺很糟糕。
去年卡洛爾入選明星賽，獲得國聯新人王，國聯MVP票選第5，被視為響尾蛇看板球星。沒想到今年成績一落千丈，累積234打數47安打，只有2轟、20打點和10次盜壘，打擊率0.201，勝利貢獻值（WAR）-0.2。
卡洛爾從高中起就幾乎沒遇過低潮，他受訪時透露低潮的感覺很糟糕，「你必須出現在球場，並表現得很有精神，這是休息室其他球員和工作人員應得的，但如果要我說今年不糟糕，那肯定是在說謊。」
卡洛爾試著將一切視為過程，但他表示，「我從來沒有這樣失常過，信任過程並每天努力，真的很有挑戰性。」不過卡洛爾認為這段低潮，能讓他成為更好的隊友，「這可以讓我對陷入低潮的人更有同理心，幫助我成為更好的隊友，當我狀況好時，能接納身邊的人。」
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