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MLB／貝茲打擊復活卻發生2失誤 道奇教頭：本季最糟防守
道奇隊今天在客場以11：7擊退海盜隊，避免3連戰被橫掃。但道奇全場發生3次守備失誤，讓道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）直言，這是本季最糟防守表現。
道奇球星貝茲（Mookie Betts）近期陷入打擊低潮，今天4打數2安打，選到2保送，進帳3分打點。羅伯茲受訪時表示，「進攻方面，我們陣容上下都做得很好，貝茲醒了，赫南德茲（Teoscar Hernandez）取得一些成績，大谷翔平揮棒也很好，羅哈斯（Miguel Rojas）維持火燙手感。」
不過貝茲守備發生2次失誤，赫南德茲（Enrique Hernández）也有傳球失誤，羅伯茲認為就防守而言，「這可能是本季最糟的一場。」他強調守備和投球是連動的，「儘管贏下比賽，但比預期花費更多力氣。」
貝茲曾奪下6座外野金手套，本季首度擔任全職游擊手，56場發生9次守備失誤，守備率0.954，出局製造值（OAA）-4。對此，他受訪時坦言要重新整理思緒，明天道奇將和洋基隊展開「豪門對決」，貝茲表示，「我知道將有很棒的氣氛，他們會做好準備上場，我們也必須這樣做。」
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