快訊

竹縣前女議員被丈夫抓猴！裸下半身律師同床竟稱「小便滴到褲管才脫掉」

國中會考成績揭曉 專家分析基北明星學校落點「這科是關鍵」

蔡阿嘎開除蘿拉用上律師聲明 導演李又宗驚「非常嚴重」推測4原因

MLB／紅襪狂攻14分賞白襪隊史最差14連敗 柯拉：太無情了

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪衛斯特布魯克擊出生涯首轟。 法新社
紅襪衛斯特布魯克擊出生涯首轟。 法新社

大聯盟戰績最差的白襪隊今天不只遭紅襪隊王牌投手豪克（Tanner Houck）壓制，還被狂掃24支安打，攻進14分，終場以2：14輸球，苦吞隊史最長的14連敗。

紅襪全場24支安打，包含杜蘭（Jarren Duran）、瓦德茲（Enmanuel Valdez）和衛斯特布魯克（Jamie Westbrook）的全壘打，其中衛斯特布魯克是生涯首轟。另外，大物拉菲拉（Ceddanne Rafaela）單場4安，進帳4分打點。

豪克主投7局送出9次三振，被敲3安失2分，摘下本季第6勝，防禦率上升到1.91。紅襪教頭柯拉（Alex Cora）賽後稱讚子弟兵，「今天他們很無情，掌控好球帶。霍克也在投手丘上展現統治力，不斷投出三振，這是好比賽。」

諷刺的是，本場比賽唯一沒失分的白襪投手是野手曼迪克（Danny Mendick），他受訪時坦言很享受投球的感覺，但永遠不希望球隊落後這麼多。

白襪 紅襪

相關新聞

MLB／水原一平穿NB跑Uber Eats 球迷：會開保時捷來嗎？

水原一平從棒壇最頂翻譯的神壇上一夕跌落，昨天認罪，等待法院宣判結果，「紐約郵報」今天揭露他在失去大谷翔平身邊的工作後如今...

MLB／機智飛越捕手搶下追平分 皇家弱棒：保持積極態度

皇家隊今年崛起，目前在美聯中區只落後守護者隊。皇家梅蘭德斯（MJ Melendez）今天在比賽中展現拚勁，魚躍式撲壘飛越捕手，幫助球隊搶下追平分，終場也以4：3險勝。 守護者前5局打完以3：1領

MiLB／2A連兩天開轟！鄭宗哲打擊復甦 3安猛打+1盜

今年開季陷入小低潮的鄭宗哲，今天用單場3安猛打賞拉抬打擊率，而且連兩天開轟，也幫助海盜隊2A以10：4擊敗巨人隊2A。

MLB／菊池雄星6局好投終於奪勝投 金鶯教頭盛讚：真的很難打

藍鳥隊日籍左投菊池雄星今天先發面對金鶯隊，繳出6局只失1分的優質先發，幫助藍鳥以6：5險勝金鶯，收下2連勝。 菊池開局就連飆2K，隨後被連敲2安攻佔二、三壘，但他解決掉桑坦德（Anthony S

MLB／紅襪狂攻14分賞白襪隊史最差14連敗 柯拉：太無情了

大聯盟戰績最差的白襪隊今天不只遭紅襪隊王牌投手豪克（Tanner Houck）壓制，還被狂掃24支安打，攻進14分，終場以2：14輸球，苦吞隊史最長的14連敗。 紅襪全場24支安打，包含杜蘭（J

MLB／洋基橫掃雙城豪取8連勝但索托傷退 明與道奇進行「宇宙對決」

洋基今天在主場迎戰雙城，比賽因雨一度中斷56分鐘，洋基靠著強大火力以8：5贏球，系列賽3戰橫掃雙城，奪下8連勝，明天要在主場與國聯豪門道奇隊展開3連戰。 雙城柯瑞亞（Carlos Correa）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。