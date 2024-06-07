MLB／紅襪狂攻14分賞白襪隊史最差14連敗 柯拉：太無情了
大聯盟戰績最差的白襪隊今天不只遭紅襪隊王牌投手豪克（Tanner Houck）壓制，還被狂掃24支安打，攻進14分，終場以2：14輸球，苦吞隊史最長的14連敗。
紅襪全場24支安打，包含杜蘭（Jarren Duran）、瓦德茲（Enmanuel Valdez）和衛斯特布魯克（Jamie Westbrook）的全壘打，其中衛斯特布魯克是生涯首轟。另外，大物拉菲拉（Ceddanne Rafaela）單場4安，進帳4分打點。
豪克主投7局送出9次三振，被敲3安失2分，摘下本季第6勝，防禦率上升到1.91。紅襪教頭柯拉（Alex Cora）賽後稱讚子弟兵，「今天他們很無情，掌控好球帶。霍克也在投手丘上展現統治力，不斷投出三振，這是好比賽。」
諷刺的是，本場比賽唯一沒失分的白襪投手是野手曼迪克（Danny Mendick），他受訪時坦言很享受投球的感覺，但永遠不希望球隊落後這麼多。
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