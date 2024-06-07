MLB／洋基橫掃雙城豪取8連勝但索托傷退 明與道奇進行「宇宙對決」

洋基今天在主場迎戰雙城，比賽因雨一度中斷56分鐘，洋基靠著強大火力以8：5贏球，系列賽3戰橫掃雙城，奪下8連勝，明天要在主場與國聯豪門道奇隊展開3連戰。

雙城柯瑞亞（Carlos Correa）首局敲出陽春砲先馳得點，賽前打擊率0.051的洋基葛利桑（Trent Grisham）2下擊出超前兩分砲，3上雙城瓦茲奎茲（Christian Vazquez）開轟追平，但洋基3、4局攻進5分，儘管雙城5上也打下3分大局，但5下葛利桑敲出高飛犧牲打，取得8：5領先。

5局打完後比賽因雨暫停56分鐘，回來後雙方都沒再添分數，但洋基強打索托（Juan Soto）因左前臂不適提前退場，預計明天接受檢查，索托受訪時透露不適情況已有2周時間，「有天醒來，我感覺到前臂緊繃和不適，我們一直在努力擺脫，但感覺沒有消失。」

洋基先發輪值連22場失分低於3分，期間取得17勝2敗，防禦率1.55。賈吉（Aaron Judge）和沃爾普（Anthony Volpe）連續上壘場次推進到32場，接下來將在主場迎戰道奇，勢必成為球迷關注的焦點，洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「我認為會有一個驚人的氛圍。」