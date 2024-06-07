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MLB／這個打席都給球迷秀 教士2球迷徒手接、球帽接搶戲

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

教士隊沛可球場今天在1打席內上演2美技，但都不是來自球員，兩位三壘側上的球迷，一個徒手跳接、一個用球帽撈球，一起躍上大聯盟官網。

教士今天在主場面對響尾蛇隊，1局下裴洛塔（David Peralta）的打席，最終是打向左外野的平飛球遭到小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）收進手套，但這並非這個打席最精采的接球。

裴洛塔該打席面對5球，第1球先是送上三壘側觀眾席，來自聖地亞哥當地、目前在夏威夷幼稚園任教的特里尼達（Jaxen Trinidad），本季首度來到教士主場觀戰，原本左手還拿著紀錄紙和筆正在紀錄比賽過程，縱身跳躍，高舉右手接到這球。

裴洛塔第3球再度送上三壘側觀眾席，這回輪到一位名為舒梅克（Stephen Schumack）的球迷大顯身手，伸長了球帽撈走這球。舒梅克表示，「當他一打到球，我就知道這球要來了，但這球太低，所以我只能盡可能把我的球帽伸得夠低。」

影片

https://www.mlb.com/gameday/745408/video/fans-make-nice-catches-at-petco-park

大聯盟 教士 響尾蛇

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