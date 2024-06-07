MLB／官網最新投手實力榜出爐！今永昇太從首位跌至第9

大聯盟今天公布最新一期投手實力榜，近期狀態不佳的小熊隊日籍左投今永昇太，從第一名掉至第9；老虎隊王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）登頂。

官網指出，史庫柏每年都在進步，本季先發12場7勝1敗，主投73局狂飆86次三振，防禦率1.97，成為美聯塞揚獎熱門人選。

第2至第8名依序是費城人隊左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）、費城人右投惠勒（Zack Wheeler）、首次進榜的洋基隊火球男希爾（Luis Gil）、金鶯隊伯恩斯（Corbin Burnes）、紅襪隊豪克（Tanner Houck）、道奇隊葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、海盜隊狀元史肯斯（Paul Skenes）。

今永昇太跌落至第9，他投1休10後，首戰面對釀酒人隊4.1局狂失7分，昨天面對白襪隊主投4.1局失5分，雖只有1分是自責分，但投球內容不理想。勇士隊左投弗里德（Max Fried）則排名第10。