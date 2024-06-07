快訊

快樂老太太／不再當「聽話」媳婦！ 這30年是什麼讓三成女性退出照顧現場

邱瓈寬哭了！ 母喪靈堂外駐足3分鐘「哭到鼻子紅」

超幸運！特斯拉國道衝破護欄、高空墜地解體起火 車內2人輕傷

MLB／機智飛越捕手搶下追平分 皇家弱棒：保持積極態度

聯合新聞網／ 綜合報導
皇家梅蘭德斯飛越捕手。 美聯社
皇家梅蘭德斯飛越捕手。 美聯社

皇家隊今年崛起，目前在美聯中區只落後守護者隊。皇家梅蘭德斯（MJ Melendez）今天在比賽中展現拚勁，魚躍式撲壘飛越捕手，幫助球隊搶下追平分，終場也以4：3險勝。

守護者前5局打完以3：1領先，6上皇家捕手佛明（Freddy Fermin）先敲安，接著梅蘭德斯選到保送，瑞佛洛（Hunter Renfroe）擊出長打追回1分。

1出局後，伊斯貝爾（Kyle Isbel）擊出滾地球，梅蘭德斯冒險衝本壘，守護者捕手奈勒（Bo Naylor）幾乎擋住衝回本壘路線，不過梅蘭德斯飛越捕手，再去碰壘包。主審第一時間判出局，但輔助判決檢視後確定是安全回壘，成功追平比數。

皇家8上靠著伊斯貝爾適時安打，攻下超前分，終場以4：3贏球。梅蘭德斯受訪時回顧當下狀態，「我看見捕手接球後把手拉回來，所以我想盡力避免被他碰到，試著飛越，再偷偷把手伸進去。」

梅蘭德斯本季打擊成績慘淡，171打數28安打，打擊率0.164，他表示，「我現在努力保持積極態度，在比賽其他方面盡我所能。」皇家總教練奎特拉羅（Matt Quatraro）認為，「梅蘭德斯打擊沒有符合他和我們的預期，他也很清楚這點。對他來說，拿到那分並幫我們贏下比賽是巨大的。」

值得一提的是梅蘭德斯這記飛越捕手得分，飛撲距離遠遜於2017年藍鳥的工具人卡格蘭（Chris Coghlan），當時他是以「魚躍龍門」方式完全越過了紅雀名捕莫里納（Yadier Molina），精采程度讓教頭都說這是「百年難得一見」。

守護者 皇家

相關新聞

MLB／水原一平穿NB跑Uber Eats 球迷：會開保時捷來嗎？

水原一平從棒壇最頂翻譯的神壇上一夕跌落，昨天認罪，等待法院宣判結果，「紐約郵報」今天揭露他在失去大谷翔平身邊的工作後如今...

MLB／道奇前4棒有3棒開砲獨缺他 大谷翔平6支1、吞3K

道奇隊前4棒今天有3棒開砲，獨缺大谷翔平，此役6打數敲出1安打、吞下3次三振，坐看隊友火力四射，道奇終場以11：7擊敗海...

MiLB／2A連兩天開轟！鄭宗哲打擊復甦 3安猛打+1盜

今年開季陷入小低潮的鄭宗哲，今天用單場3安猛打賞拉抬打擊率，而且連兩天開轟，也幫助海盜隊2A以10：4擊敗巨人隊2A。

MLB／機智飛越捕手搶下追平分 皇家弱棒：保持積極態度

皇家隊今年崛起，目前在美聯中區只落後守護者隊。皇家梅蘭德斯（MJ Melendez）今天在比賽中展現拚勁，魚躍式撲壘飛越捕手，幫助球隊搶下追平分，終場也以4：3險勝。 守護者前5局打完以3：1領

MLB／菊池雄星6局好投終於奪勝投 金鶯教頭盛讚：真的很難打

藍鳥隊日籍左投菊池雄星今天先發面對金鶯隊，繳出6局只失1分的優質先發，幫助藍鳥以6：5險勝金鶯，收下2連勝。 菊池開局就連飆2K，隨後被連敲2安攻佔二、三壘，但他解決掉桑坦德（Anthony S

MLB／林維恩加盟運動家 簽約金超越郭泓志創左投新高

Ｕ十八世界盃國手林維恩昨天正式加盟美職運動家隊，雙方簽下總額一百卅五萬美元（約台幣四千三百五十五萬元）合約，金額排名旅美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。