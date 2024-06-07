MLB／機智飛越捕手搶下追平分 皇家弱棒：保持積極態度

皇家隊今年崛起，目前在美聯中區只落後守護者隊。皇家梅蘭德斯（MJ Melendez）今天在比賽中展現拚勁，魚躍式撲壘飛越捕手，幫助球隊搶下追平分，終場也以4：3險勝。

守護者前5局打完以3：1領先，6上皇家捕手佛明（Freddy Fermin）先敲安，接著梅蘭德斯選到保送，瑞佛洛（Hunter Renfroe）擊出長打追回1分。

1出局後，伊斯貝爾（Kyle Isbel）擊出滾地球，梅蘭德斯冒險衝本壘，守護者捕手奈勒（Bo Naylor）幾乎擋住衝回本壘路線，不過梅蘭德斯飛越捕手，再去碰壘包。主審第一時間判出局，但輔助判決檢視後確定是安全回壘，成功追平比數。

This slide by MJ Melendez to tie the game 😳😳 pic.twitter.com/1oDLa9GGrv — MLB Network (@MLBNetwork) 2024年6月6日

皇家8上靠著伊斯貝爾適時安打，攻下超前分，終場以4：3贏球。梅蘭德斯受訪時回顧當下狀態，「我看見捕手接球後把手拉回來，所以我想盡力避免被他碰到，試著飛越，再偷偷把手伸進去。」

梅蘭德斯本季打擊成績慘淡，171打數28安打，打擊率0.164，他表示，「我現在努力保持積極態度，在比賽其他方面盡我所能。」皇家總教練奎特拉羅（Matt Quatraro）認為，「梅蘭德斯打擊沒有符合他和我們的預期，他也很清楚這點。對他來說，拿到那分並幫我們贏下比賽是巨大的。」

值得一提的是梅蘭德斯這記飛越捕手得分，飛撲距離遠遜於2017年藍鳥的工具人卡格蘭（Chris Coghlan），當時他是以「魚躍龍門」方式完全越過了紅雀名捕莫里納（Yadier Molina），精采程度讓教頭都說這是「百年難得一見」。