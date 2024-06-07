MLB／菊池雄星6局好投終於奪勝投 金鶯教頭盛讚：真的很難打
藍鳥隊日籍左投菊池雄星今天先發面對金鶯隊，繳出6局只失1分的優質先發，幫助藍鳥以6：5險勝金鶯，收下2連勝。
菊池開局就連飆2K，隨後被連敲2安攻佔二、三壘，但他解決掉桑坦德（Anthony Santander）安全下庄。菊池6上被金鶯捕手拉契曼（Adley Rutschman）轟陽春砲，但他馬上解決2人，結束投球任務。
藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）3下轟三分砲，4下基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）敲出帶有1分打點的安打，6下克萊門特（Ernie Clement）適時安打再添2分。雖然金鶯拉契曼8上轟兩分砲，歐赫恩（Ryan O'Hearn）9上也補一發兩分砲，藍鳥仍驚險守下勝利。
菊池用89球完成6局，投出6三振和1保送，被敲4安，只失1分，最快球速98.1英里（約157.8公里），賽後防禦率降到3.48，中止連7戰沒有勝投紀錄。菊池也達成大聯盟生涯700K和美日通算1600K里程碑。
ブルージェイズ 菊池雄星— ALWAYS AKIRA (@sekai_yakyu_828) June 6, 2024
汚名返上の好投！1ヶ月半ぶりの勝利！
6回1失点 6奪三振 今季3勝目！
ここ2戦 不安定な投球が続いていたが、今日は同地区のライバル オリオールズ相手に好投
MLB通算700奪三振＆日米1600奪三振も達成
🎦@BlueJays#菊池雄星 #YuseiKikuchi#サイ・ヤングは菊池雄星が優勝 pic.twitter.com/W98funCOx6
金鶯總教練海德（Brandon Hyde）賽後大讚賞菊池，「這可能是我看過他面對我們的最佳表現，有97、98英里速球，還有非常好的變化球，真的很難打，所以要稱讚他，把球投得很好。」
菊池對1個月半以來首勝感到開心，「我今天直球很好，能取得很好的球數，並且有效的使用變速球，我今天抱著必勝的決心。」
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