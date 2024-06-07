快訊

黃仁勳試探兩岸紅線 輝達陸市占急縮還能老神在在？

找到了！空軍士兵泳渡基隆河失蹤 搜救近60小時發現浮屍

回擊北韓糞便氣球！南韓空飄20萬份反金正恩傳單與KPOP音樂

MLB／菊池雄星6局好投終於奪勝投 金鶯教頭盛讚：真的很難打

聯合新聞網／ 綜合報導
菊池雄星。 美聯社
菊池雄星。 美聯社

藍鳥隊日籍左投菊池雄星今天先發面對金鶯隊，繳出6局只失1分的優質先發，幫助藍鳥以6：5險勝金鶯，收下2連勝。

菊池開局就連飆2K，隨後被連敲2安攻佔二、三壘，但他解決掉桑坦德（Anthony Santander）安全下庄。菊池6上被金鶯捕手拉契曼（Adley Rutschman）轟陽春砲，但他馬上解決2人，結束投球任務。

藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）3下轟三分砲，4下基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）敲出帶有1分打點的安打，6下克萊門特（Ernie Clement）適時安打再添2分。雖然金鶯拉契曼8上轟兩分砲，歐赫恩（Ryan O'Hearn）9上也補一發兩分砲，藍鳥仍驚險守下勝利。

菊池用89球完成6局，投出6三振和1保送，被敲4安，只失1分，最快球速98.1英里（約157.8公里），賽後防禦率降到3.48，中止連7戰沒有勝投紀錄。菊池也達成大聯盟生涯700K和美日通算1600K里程碑。

金鶯總教練海德（Brandon Hyde）賽後大讚賞菊池，「這可能是我看過他面對我們的最佳表現，有97、98英里速球，還有非常好的變化球，真的很難打，所以要稱讚他，把球投得很好。」

菊池對1個月半以來首勝感到開心，「我今天直球很好，能取得很好的球數，並且有效的使用變速球，我今天抱著必勝的決心。」

菊池雄星 藍鳥 金鶯

相關新聞

MLB／水原一平穿NB跑Uber Eats 球迷好奇：會開保時捷來嗎？

水原一平從棒壇最頂翻譯的神壇上一夕跌落，昨天認罪，等待法院宣判結果，「紐約郵報」今天揭露他在失去大谷翔平身邊的工作後如今...

MLB／道奇前4棒有3棒開砲獨缺他 大谷翔平6支1、吞3K

道奇隊前4棒今天有3棒開砲，獨缺大谷翔平，此役6打數敲出1安打、吞下3次三振，坐看隊友火力四射，道奇終場以11：7擊敗海...

MiLB／2A連兩天開轟！鄭宗哲打擊復甦 3安猛打+1盜

今年開季陷入小低潮的鄭宗哲，今天用單場3安猛打賞拉抬打擊率，而且連兩天開轟，也幫助海盜隊2A以10：4擊敗巨人隊2A。

MLB／菊池雄星6局好投終於奪勝投 金鶯教頭盛讚：真的很難打

藍鳥隊日籍左投菊池雄星今天先發面對金鶯隊，繳出6局只失1分的優質先發，幫助藍鳥以6：5險勝金鶯，收下2連勝。 菊池開局就連飆2K，隨後被連敲2安攻佔二、三壘，但他解決掉桑坦德（Anthony S

MLB／林維恩加盟運動家 簽約金超越郭泓志創左投新高

Ｕ十八世界盃國手林維恩昨天正式加盟美職運動家隊，雙方簽下總額一百卅五萬美元（約台幣四千三百五十五萬元）合約，金額排名旅美...

MLB／貝茲和大谷翔平陷低潮 道奇教頭：前三棒不會動

道奇隊本季前三棒固定是貝茲（Mookie Betts）、大谷翔平和弗里曼（Freddie Freeman），雖最近前兩棒都陷入低潮，但道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）強調不會更動前三棒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。