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MLB／道奇前4棒有3棒開砲獨缺他 大谷翔平6支1、吞3K
道奇隊前4棒今天有3棒開砲，獨缺大谷翔平，此役6打數敲出1安打、吞下3次三振，坐看隊友火力四射，道奇終場以11：7擊敗海盜隊，避免在這波3連戰遭到橫掃。
道奇首局的攻勢從貝茲（Mookie Metts）安打開啟，下一棒大谷打向右外野的平飛球，右外野手奧利瓦雷斯（Edward Olivares）上演撲接，原先判決接殺，道奇提出挑戰確認落地後才進入手套，大谷從飛球出局變一壘安打，弗里曼（Freddie Freeman）補上三分砲，道奇後續仍有安打串連，攻下4分大局。
海盜在3局下攻下3分，才剛追成4：4平手，道奇很快在5局上打了一輪、海灌6分奠定勝基，包括赫南德茲（Teoscar Hernández）的超前陽春砲、貝茲的三分砲。
大谷的第2、3打席都遭到三振，第5局則是在道奇的6分大局中打出二壘方向的強勁滾地球被攔下，第7局再度遭到三振，第9局靠野手選擇上壘，此役以6支1作收，打擊率下修為3成18。
道奇由布勒（Walker Buehler）先發只撐3局被敲7安打、失4分（責失3分），提早啟動牛棚；菲利普斯（Evan Phillips）把關的8局下再度失血，被敲2安打後，克魯茲（Oneil Cruz）補上462呎超大號三分砲。
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