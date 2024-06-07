快訊

黃仁勳試探兩岸紅線 輝達陸市占急縮還能老神在在？

找到了！空軍士兵泳渡基隆河失蹤 搜救近60小時發現浮屍

回擊北韓糞便氣球！南韓空飄20萬份反金正恩傳單與KPOP音樂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／道奇前4棒有3棒開砲獨缺他 大谷翔平6支1、吞3K

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇隊前4棒今天有3棒開砲，就是獨缺大谷翔平。 美聯社
道奇隊前4棒今天有3棒開砲，就是獨缺大谷翔平。 美聯社

道奇隊前4棒今天有3棒開砲，獨缺大谷翔平，此役6打數敲出1安打、吞下3次三振，坐看隊友火力四射，道奇終場以11：7擊敗海盜隊，避免在這波3連戰遭到橫掃。

道奇首局的攻勢從貝茲（Mookie Metts）安打開啟，下一棒大谷打向右外野的平飛球，右外野手奧利瓦雷斯（Edward Olivares）上演撲接，原先判決接殺，道奇提出挑戰確認落地後才進入手套，大谷從飛球出局變一壘安打，弗里曼（Freddie Freeman）補上三分砲，道奇後續仍有安打串連，攻下4分大局。

海盜在3局下攻下3分，才剛追成4：4平手，道奇很快在5局上打了一輪、海灌6分奠定勝基，包括赫南德茲（Teoscar Hernández）的超前陽春砲、貝茲的三分砲。

大谷的第2、3打席都遭到三振，第5局則是在道奇的6分大局中打出二壘方向的強勁滾地球被攔下，第7局再度遭到三振，第9局靠野手選擇上壘，此役以6支1作收，打擊率下修為3成18。

道奇由布勒（Walker Buehler）先發只撐3局被敲7安打、失4分（責失3分），提早啟動牛棚；菲利普斯（Evan Phillips）把關的8局下再度失血，被敲2安打後，克魯茲（Oneil Cruz）補上462呎超大號三分砲。

貝茲 道奇

延伸閱讀

MLB／貝茲和大谷翔平陷低潮 道奇教頭：前三棒不會動

MLB／大谷翔平被海盜大物101哩火球三振 官網：有點憨

MLB／水原一平認罪！大谷翔平清白獲認證 發聲嘆解脫了

MLB／大谷翔平機密戀愛結婚不意外 道奇播報員想起基特

相關新聞

MLB／水原一平穿NB跑Uber Eats 球迷好奇：會開保時捷來嗎？

水原一平從棒壇最頂翻譯的神壇上一夕跌落，昨天認罪，等待法院宣判結果，「紐約郵報」今天揭露他在失去大谷翔平身邊的工作後如今...

MLB／道奇前4棒有3棒開砲獨缺他 大谷翔平6支1、吞3K

道奇隊前4棒今天有3棒開砲，獨缺大谷翔平，此役6打數敲出1安打、吞下3次三振，坐看隊友火力四射，道奇終場以11：7擊敗海...

MiLB／2A連兩天開轟！鄭宗哲打擊復甦 3安猛打+1盜

今年開季陷入小低潮的鄭宗哲，今天用單場3安猛打賞拉抬打擊率，而且連兩天開轟，也幫助海盜隊2A以10：4擊敗巨人隊2A。

MLB／菊池雄星6局好投終於奪勝投 金鶯教頭盛讚：真的很難打

藍鳥隊日籍左投菊池雄星今天先發面對金鶯隊，繳出6局只失1分的優質先發，幫助藍鳥以6：5險勝金鶯，收下2連勝。 菊池開局就連飆2K，隨後被連敲2安攻佔二、三壘，但他解決掉桑坦德（Anthony S

MLB／林維恩加盟運動家 簽約金超越郭泓志創左投新高

Ｕ十八世界盃國手林維恩昨天正式加盟美職運動家隊，雙方簽下總額一百卅五萬美元（約台幣四千三百五十五萬元）合約，金額排名旅美...

MLB／貝茲和大谷翔平陷低潮 道奇教頭：前三棒不會動

道奇隊本季前三棒固定是貝茲（Mookie Betts）、大谷翔平和弗里曼（Freddie Freeman），雖最近前兩棒都陷入低潮，但道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）強調不會更動前三棒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。