MLB／水原一平穿NB跑Uber Eats 球迷好奇：會開保時捷來嗎？

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聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
「紐約郵報」披露水原一平正在洛杉磯跑Uber Eats。 美聯社
「紐約郵報」披露水原一平正在洛杉磯跑Uber Eats。 美聯社

水原一平從棒壇最頂翻譯的神壇上一夕跌落，昨天認罪，等待法院宣判結果，「紐約郵報」今天揭露他在失去大谷翔平身邊的工作後如今現況，獨家取得一系列照片，說明他正在洛杉磯跑Uber Eats。

水原從今年3月爆發非法賭博、挪用大谷帳戶還債，盜竊金額達1700萬美元，涉及銀行詐欺、遞交虛假稅務申報資料，昨天正式向法院認罪，大谷也發表聲明，宣告此次事件告一段落。

水原在事件爆發當天就已經遭到道奇解僱，紐約郵報取得一系列水原的照片，他在離開棒壇後於洛杉磯當地送餐、送日用品，照片中戴著黑色棒球帽，身穿帽T和短褲。

照片曝光後，球迷注意到他的黑色短褲和灰色拖鞋都是大谷代言的New Balance品牌，開玩笑問：「我想知道他是否會開保時捷來？不然我也想訂訂看。」保時捷同樣是大谷的代言品牌。

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