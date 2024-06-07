MLB／林維恩加盟運動家 左投新高薪

Ｕ十八世界盃國手林維恩昨天正式加盟美職運動家隊，雙方簽下總額一百卅五萬美元（約台幣四千三百五十五萬元）合約，金額排名旅美台將史上第六，超越郭泓志的一百廿五萬美元，締造左投新紀錄。

運動家並未公布細節，但推估簽約金在一百一十萬美元左右，林維恩表示：「聽到金額有點嚇到，沒想到那麼多，很感謝球團的肯定。」至於伴隨期待而來的壓力他沒有想太多，「把自己做好就好。」

等到簽證到手，林維恩就要去美國報到，運動家提前安排體能訓練師、物理治療師協助盡快銜接，林維恩期待將目前最快的九十三哩（約一百四十九公里）球速再提升，以升上大聯盟為目標，球團將以先發方式培養。

運動家國際球探部門總監夏普特別來台參加，對這名好手的評價除了「很懂得贏球」外，還強調「他很搞笑」，國際球探希斯洛普認為搞笑是加分特質，林維恩的模仿影片流傳引發好評。

希斯洛普解釋什麼叫做「懂得贏球」，他記得第一次注意到林維恩是在二○一七年重光盃，四強賽、冠軍賽同一天舉行，他兩場都登板，「當時我不是要看他，但他兩場都幫球隊贏球，印象很深。」

平鎮高中今年畢業生除了林維恩外，柯敬賢也將在十七日正式加盟道奇隊，還有左投黃錦豪獲得日職青睞，林維恩喊話：「一起加油，頂峰相見。」