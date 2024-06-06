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MLB／貝茲和大谷翔平陷低潮 道奇教頭：前三棒不會動

聯合新聞網／ 綜合報導
貝茲(左)、大谷翔平(中)、弗里曼(右)。 美聯社
貝茲(左)、大谷翔平(中)、弗里曼(右)。 美聯社

道奇隊本季前三棒固定是貝茲（Mookie Betts）、大谷翔平弗里曼（Freddie Freeman），雖最近前兩棒都陷入低潮，但道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）強調不會更動前三棒。

今天面對海盜隊賽前，貝茲近22打數1安打，大谷13打數2安打，苦吞6次三振，羅伯茲被問到是否有調整棒次想法，他說，「如果有更好選擇會考慮，但看整條打線，沒有其他人狀態更好。打擊有起伏很正常，這些球員都有經驗且很出色，會自己調整，所以不會因低潮改棒次。」

貝茲本場比賽4打數1安打，選到1保送。大谷則回應教練期待，從海盜火球狀元史肯斯（Paul Skenes）手中夯出兩分砲，全場5打數2安打，不過道奇終場仍以6：10輸球。

大谷賽後稱讚史肯斯的投球能力，「他的球威很棒，第一打席我幾乎打不到球，整體來說，他擁有很棒的壓制力。」

大谷翔平 弗里曼 海盜 貝茲 道奇

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