MLB／貝茲和大谷翔平陷低潮 道奇教頭：前三棒不會動
道奇隊本季前三棒固定是貝茲（Mookie Betts）、大谷翔平和弗里曼（Freddie Freeman），雖最近前兩棒都陷入低潮，但道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）強調不會更動前三棒。
今天面對海盜隊賽前，貝茲近22打數1安打，大谷13打數2安打，苦吞6次三振，羅伯茲被問到是否有調整棒次想法，他說，「如果有更好選擇會考慮，但看整條打線，沒有其他人狀態更好。打擊有起伏很正常，這些球員都有經驗且很出色，會自己調整，所以不會因低潮改棒次。」
貝茲本場比賽4打數1安打，選到1保送。大谷則回應教練期待，從海盜火球狀元史肯斯（Paul Skenes）手中夯出兩分砲，全場5打數2安打，不過道奇終場仍以6：10輸球。
大谷賽後稱讚史肯斯的投球能力，「他的球威很棒，第一打席我幾乎打不到球，整體來說，他擁有很棒的壓制力。」
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