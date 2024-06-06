MLB／柯敬賢也將加盟道奇 林維恩約：頂峰相見

平鎮高中近年成為中職好手培育搖籃，也逐漸開始增加「旅外」數量，今天林維恩宣布與運動家隊簽約，接著柯敬賢也將在17日正式加盟道奇隊，同屆還有左投黃錦豪獲得日職青睞，林維恩喊話：「一起加油，頂峰相見！」

林維恩頂著最強高中左投封號，在與運動家簽約前，也有日職球隊找上門，但最終選擇與運動家簽下總額135萬美元的簽約金。

談起旅美的起心動念，林維恩透露去年U18世界盃剛好有機會與美國隊交流，「很喜歡他們的球風，很自由。」對於未來要加盟的運動家，印象最深是擁有百哩火球的米勒（Mason Miller），「很喜歡終結者。」

林維恩也是運動家隊史第6位台灣球員，前一人是20歲的沙子宸，林維恩透露，雙方已經聯繫上，「有問他要怎麼快點融入，聽說他煮得滷肉飯很好吃，學長說到了會煮給我吃。」

同屆畢業的平鎮隊友還有黃錦豪也要旅外，林維恩的表哥柯敬賢也將在17日召開加盟道奇的記者會，林維恩表示：「我們有聊去美國的事情，第一件事是找林立恩（U18隊友）吃飯。」也期待能跟柯敬賢對決，「之前都同隊沒什麼機會。」