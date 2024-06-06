快訊

韓國瑜宴請聊啥？藍委最佩服院長協商時 對綠營「鬼打牆」超有耐心

新北市首購天堂在這 專家讚：總價不到千萬、有望入手三房含車位

游泳／赴歐參賽錯過禁藥檢測 「蝶王」王冠閎發聲明自清

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／柯敬賢也將加盟道奇 林維恩約：頂峰相見

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
今年剛從桃園平鎮高中畢業的U18世界盃中華隊國手林維恩，獲得美職運動家隊青睞，今天在台北舉辦加盟記者會，也宣告簽下總額135萬美元的合約。記者季相儒／攝影
今年剛從桃園平鎮高中畢業的U18世界盃中華隊國手林維恩，獲得美職運動家隊青睞，今天在台北舉辦加盟記者會，也宣告簽下總額135萬美元的合約。記者季相儒／攝影

平鎮高中近年成為中職好手培育搖籃，也逐漸開始增加「旅外」數量，今天林維恩宣布與運動家隊簽約，接著柯敬賢也將在17日正式加盟道奇隊，同屆還有左投黃錦豪獲得日職青睞，林維恩喊話：「一起加油，頂峰相見！」

林維恩頂著最強高中左投封號，在與運動家簽約前，也有日職球隊找上門，但最終選擇與運動家簽下總額135萬美元的簽約金。

談起旅美的起心動念，林維恩透露去年U18世界盃剛好有機會與美國隊交流，「很喜歡他們的球風，很自由。」對於未來要加盟的運動家，印象最深是擁有百哩火球的米勒（Mason Miller），「很喜歡終結者。」

林維恩也是運動家隊史第6位台灣球員，前一人是20歲的沙子宸，林維恩透露，雙方已經聯繫上，「有問他要怎麼快點融入，聽說他煮得滷肉飯很好吃，學長說到了會煮給我吃。」

同屆畢業的平鎮隊友還有黃錦豪也要旅外，林維恩的表哥柯敬賢也將在17日召開加盟道奇的記者會，林維恩表示：「我們有聊去美國的事情，第一件事是找林立恩（U18隊友）吃飯。」也期待能跟柯敬賢對決，「之前都同隊沒什麼機會。」

林維恩平時也常看美職新聞，對於學長李灝宇近期的活躍也很清楚，「高二的時候有機會對決，那時候被他嚇到，氣場跟一般高中生完全不同，光是在旁邊準備的揮棒聲音就不一樣。」

今年剛從桃園平鎮高中畢業的U18世界盃中華隊國手林維恩，獲得美職運動家隊青睞，今天在台北舉辦加盟記者會。記者季相儒／攝影
今年剛從桃園平鎮高中畢業的U18世界盃中華隊國手林維恩，獲得美職運動家隊青睞，今天在台北舉辦加盟記者會。記者季相儒／攝影
今年剛從桃園平鎮高中畢業的U18世界盃中華隊國手林維恩（圖）獲得美職運動家隊青睞，今天在台北舉辦加盟記者會，也宣告簽下總額135萬美元的合約，歷年旅美球員可排到第6名、投手第5名，合約總額超越去年與紅人隊簽下總額130萬美元合約的林盛恩。記者季相儒／攝影
今年剛從桃園平鎮高中畢業的U18世界盃中華隊國手林維恩（圖）獲得美職運動家隊青睞，今天在台北舉辦加盟記者會，也宣告簽下總額135萬美元的合約，歷年旅美球員可排到第6名、投手第5名，合約總額超越去年與紅人隊簽下總額130萬美元合約的林盛恩。記者季相儒／攝影

平鎮高中 運動家 道奇

延伸閱讀

MLB／209球爭議變林維恩旅美起點 運動家愛他「搞笑」

影／U18國手林維恩與MLB運動家隊簽約 直擊加盟記者會

MLB／簽約金破百萬美元林維恩也嚇到 想要變壯增球速

MLB／林維恩約定運動家 簽約金總額135萬美元史上第6

相關新聞

MLB／林維恩約定運動家 簽約金總額135萬美元史上第6

U18世界盃中華隊國手林維恩獲得美職運動家隊青睞，今天在台北舉辦加盟記者會，也宣告簽下一紙總額135萬美元的合約，成為台...

MLB／簽約金破百萬美元林維恩也嚇到 想要變壯增球速

U18世界盃國手林維恩今天正式加盟美職運動家隊，雙方簽下總額135萬美元（台幣4355萬元）的合約，雖然並未公布細節，但...

MLB／209球爭議變林維恩旅美起點 運動家愛他「搞笑」

美國職棒運動家隊今天簽下U18世界盃國手林維恩，運動家隊國際球探部門總監特別飛來台灣參加，對這名好手的評價除了「很懂得贏...

MLB／貝茲和大谷翔平陷低潮 道奇教頭：前三棒不會動

道奇隊本季前三棒固定是貝茲（Mookie Betts）、大谷翔平和弗里曼（Freddie Freeman），雖最近前兩棒都陷入低潮，但道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）強調不會更動前三棒。

MLB／柯敬賢也將加盟道奇 林維恩約：頂峰相見

平鎮高中近年成為中職好手培育搖籃，也逐漸開始增加「旅外」數量，今天林維恩宣布與運動家隊簽約，接著柯敬賢也將在17日正式加...

影／U18國手林維恩與MLB運動家隊簽約 直擊加盟記者會

今年剛從桃園平鎮高中畢業的U18世界盃中華隊國手林維恩，獲得美職運動家隊青睞，今天在台北舉辦加盟記者會，也宣告簽下總額1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。