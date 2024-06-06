MLB／又被打爆防禦率飆升至6.80 蒙哥馬利：感覺自己像廢物

上賽季遊騎兵奪冠功臣左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery），休賽季談約不順3月底才確定加盟響尾蛇隊。然而本季他表現不佳，今天面對巨人隊主投2局狂失6分，防禦率飆升至6.80，響尾蛇終場也以3：9輸球。

蒙哥馬利上一戰面對大都會隊，主投4局被敲10安狂失8分。今天前2局無失分，但3上又崩盤，被拉莫斯（Heliot Ramos）轟兩分砲，又被佛羅雷斯（Wilmer Flores）扛滿貫砲，接著雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）再補上一支安打，蒙哥馬利隨後黯然退場。

蒙哥馬利表示有聽到球迷噓聲，他直言，「我每天都覺得自己像廢物，棒球現在讓我陷入困境。感覺我每次進場，我們都會輸，我要試著變得更好。」

響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）相信蒙哥馬利會調整好，「我們會繼續指導他，讓他朝正確方向前進。我能看出他真的很沮喪，好像一切都沒按照他想要的方式發展，這種心態很難繼續前進。」