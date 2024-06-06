快訊

重承諾真男人！黃仁勳兌現與私廚「打勾勾約定」 喝雞湯留2萬5小費

下午2時18分花蓮縣秀林鄉規模4.4地震 最大震度3級

當心！幫小孩、長輩註冊LINE 「這方式」可能讓自己帳號被刪除

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／林維恩約定運動家 簽約金總額135萬美元史上第6

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
林維恩約定運動家，簽約金總額135萬美元史上第6。記者季相儒／攝影
林維恩約定運動家，簽約金總額135萬美元史上第6。記者季相儒／攝影

U18世界盃中華隊國手林維恩獲得美職運動家隊青睞，今天在台北舉辦加盟記者會，也宣告簽下一紙總額135萬美元的合約，成為台灣史上第9位簽約金「百萬美元」俱樂部成員。

林維恩今年剛從平鎮高中畢業，左投優勢加上逼近150公里的球速，還有一顆變速球當作武器，去年在U18世界盃累計出賽3場拿下2勝，包括預賽對南韓先發5.1局僅失1分非責失分，合計13局僅失1分非責失。

林維恩今天與運動家隊簽約，記者會上公布合約總額為135萬美元，歷年旅美球員可排到第6名、投手第5名，合約總額超越去年與紅人隊簽下總額130萬美元合約的林盛恩

歷年台灣旅美球員簽約金總額破百萬美元榜

1999 曹錦輝 落磯 220萬美元

2012 林子偉 紅襪 209萬美元

2000 王建民 洋基 201萬美元

2013 曾仁和 小熊 170萬美元（含7.5萬學費）

2002 羅錦龍 落磯 140萬美元

2024 林維恩 運動家 135萬美元

2023 林盛恩 紅人 130萬美元（含10萬美元學費）

1999 郭泓志 道奇 125萬美元

2020 陳柏毓 海盜 125萬美元

林維恩約定運動家，簽約金總額135萬美元史上第6。記者季相儒／攝影
林維恩約定運動家，簽約金總額135萬美元史上第6。記者季相儒／攝影

林維恩約定運動家，簽約金總額135萬美元史上第6。記者季相儒／攝影
林維恩約定運動家，簽約金總額135萬美元史上第6。記者季相儒／攝影

林維恩約定運動家，簽約金總額135萬美元史上第6。記者季相儒／攝影
林維恩約定運動家，簽約金總額135萬美元史上第6。記者季相儒／攝影

林盛恩 紅人 運動家

延伸閱讀

MLB／賈吉睽違5年敲三壘安打單場5打點 洋基打爆雙城奪7連勝

MLB／慘了…前田健太投2球就退場 右腹部不適

中職／很想選高中投手 林華韋：但好像選不到…

MLB／超準！觀眾席疊啤酒塔召喚他 勇士外野手一擊命中

相關新聞

MLB／林維恩約定運動家 簽約金總額135萬美元史上第6

U18世界盃中華隊國手林維恩獲得美職運動家隊青睞，今天在台北舉辦加盟記者會，也宣告簽下一紙總額135萬美元的合約，成為台...

MLB／大谷被海盜狀元3球三振後開轟 道奇被打爆吞2連敗

道奇隊日本球星大谷翔平與海盜隊狀元郎史肯斯（Paul Skenes）的對決，大谷先被三球三振，但也回敬一發2分砲，終場道...

MLB／賈吉睽違5年敲三壘安打單場5打點 洋基打爆雙城奪7連勝

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天面對雙城隊，擊出睽違近5年的三壘安打，單場5分打點，加上左投洛登（Carlos Rodon）繳出6局優質先發，終場洋基以9：5力克雙城，豪取7連勝，近2

MiLB／李灝宇第9轟平生涯最高 鄭宗哲第6轟同日出爐

老虎隊2A的「台灣怪力男」李灝宇又開轟了，今天對藍鳥隊2A之戰，轟出一發3分砲，最近4戰的第3轟，本季第9轟已經追平旅美...

MiLB／回穩了！鄧愷威3A先發5局好投惜無關勝敗

美國職棒巨人隊3A台灣投手鄧愷威今天先發出賽，在第3局被敲出2分砲，主投5局失掉2分、無關勝敗；老虎隊2A的李灝宇及海盜...

MLB／慘了…前田健太投2球就退場 右腹部不適

效力老虎隊的日籍投手前田健太今天對遊騎兵隊先發登板，然而開賽才投了2顆球，就面露痛苦表情，隨後早早退場休息，老虎隊球團表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。