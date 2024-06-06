MLB／林維恩約定運動家 簽約金總額135萬美元史上第6

U18世界盃中華隊國手林維恩獲得美職運動家隊青睞，今天在台北舉辦加盟記者會，也宣告簽下一紙總額135萬美元的合約，成為台灣史上第9位簽約金「百萬美元」俱樂部成員。

林維恩今年剛從平鎮高中畢業，左投優勢加上逼近150公里的球速，還有一顆變速球當作武器，去年在U18世界盃累計出賽3場拿下2勝，包括預賽對南韓先發5.1局僅失1分非責失分，合計13局僅失1分非責失。

林維恩今天與運動家隊簽約，記者會上公布合約總額為135萬美元，歷年旅美球員可排到第6名、投手第5名，合約總額超越去年與紅人隊簽下總額130萬美元合約的林盛恩。

歷年台灣旅美球員簽約金總額破百萬美元榜 1999 曹錦輝 落磯 220萬美元 2012 林子偉 紅襪 209萬美元 2000 王建民 洋基 201萬美元 2013 曾仁和 小熊 170萬美元（含7.5萬學費） 2002 羅錦龍 落磯 140萬美元 2024 林維恩 運動家 135萬美元 2023 林盛恩 紅人 130萬美元（含10萬美元學費） 1999 郭泓志 道奇 125萬美元 2020 陳柏毓 海盜 125萬美元

林維恩約定運動家，簽約金總額135萬美元史上第6。記者季相儒／攝影

林維恩約定運動家，簽約金總額135萬美元史上第6。記者季相儒／攝影