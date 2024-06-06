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MLB／賈吉睽違5年敲三壘安打單場5打點 洋基打爆雙城奪7連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉睽違5年擊出三壘安打。 路透
賈吉睽違5年擊出三壘安打。 路透

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天面對雙城隊，擊出睽違近5年的三壘安打，單場5分打點，加上左投洛登（Carlos Rodon）繳出6局優質先發，終場洋基以9：5力克雙城，豪取7連勝，近22戰18勝，與費城人隊並列大聯盟最佳戰績。

洋基1下就狂敲5安，攻下4分，其中賈吉打出滾地球進帳1分打點。5下洋基無人出局攻佔滿壘，賈吉將球掃向左外野深處，雙城左外野手處理有瑕疵，3名跑者都回本壘，賈吉則輕鬆站上三壘，這是他生涯第5支三壘安打，2019年9月28日後首見。賈吉6下滿壘時又選到保送，進帳個人全場第5分打點。

洛登沒有辜負隊友火力支援，用100球投完6局，送出9次三振沒保送，被敲3安，包含路易斯（Royce Lewis）陽春砲，共失掉2分，收下個人本季第8勝。

洛登去年遭遇傷病低潮，被部分球迷嘲笑是薪水小偷，他談到上賽季結束後的心態，「我對自己的表現感到沮喪，這讓我在休賽季更飢渴。我只想贏球，我想為隊友們投出好表現，不想讓隊友們失望。」

洋基游擊新星沃爾普（Anthony Volpe）繳出3安猛打賞，他和賈吉都連31場上壘，創史上第5多同隊打者連續上壘紀錄，排名第一是1998年瑞普肯（Cal Ripken）和戴維斯（Eric Davis）的36場。

沃爾普受訪時被問到打第一棒有多舒適，他說，「我試著用同樣的方法擊球，盡所能幫助球隊，但我認為我很幸運能在索托（Juan Soto）和賈吉前面打擊。」

洋基 賈吉 雙城

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