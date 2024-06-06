MLB／慘了…前田健太投2球就退場 右腹部不適

效力老虎隊的日籍投手前田健太今天對遊騎兵隊先發登板，然而開賽才投了2顆球，就面露痛苦表情，隨後早早退場休息，老虎隊球團表示原因是「右腹部不適」。

前田健太今天上場面對首名打者塞米恩（Marcus Semien），投出第一球是91哩的速球，但接著一顆80.4哩的滑球後，前田表情猙獰，並用右手按壓腹部，隨後試圖忍痛，但這一幕已經被教練團捕捉到，立刻上場與他溝通。

前田健太練投2球後，點頭示意自己可以繼續投，但總教練辛區（A.J. Hinch）仍決定由溫茲（Joey Wentz）頂替投球，將球從前田的手套中拿走。

今年是前田健太旅美第8年，也是效力老虎隊的第1年，今天之前的成績是2勝2敗、防禦率6.25，他在5月12日曾因病毒感染進入傷兵名單，歸隊後投了2場分別是5局無失分、4.2局失5分。