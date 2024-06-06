MiLB／李灝宇第9轟平生涯最高 鄭宗哲第6轟同日出爐

老虎隊2A的「台灣怪力男」李灝宇又開轟了，今天對藍鳥隊2A之戰，轟出一發3分砲，最近4戰的第3轟，本季第9轟已經追平旅美生涯新高，隨時有機會破紀錄；海盜隊2A的鄭宗哲也在同日開轟，本季也累積平生涯最多的6發全壘打。

李灝宇今天先發第3棒、二壘手，1局下首打席就在一、二壘有人時，一棒把球掃出中外野，幫助球隊先馳得點，最後也以9：1拿下勝利。

Hao-yu Lee AGAIN. He hits a 3-run blast to center to put Erie up 3-0 in the first. Give him 9 home runs on the year and a 10-game hitting streak. @Greg_Gania has the call. pic.twitter.com/tCBPerFnxp — Tigers ML Report (@tigersMLreport) 2024年6月5日

李灝宇後面4次打擊機會分別是2次滾地球出局、2次飛球出局，最終5打數1安打，連續10場敲安後，打擊率為2成73，加上這3分打點，本季35分打點寫下生涯新高。

鄭宗哲則是在對巨人隊2A之戰先發第1棒、游擊手，5局上鄭宗哲轟出一發陽春砲，終結連10場未開轟的乾旱期，不過另外4打數也繳白卷，其中包含2次三振，打擊率為2成13，球隊最終以6：10輸球。

鄭宗哲單季6轟追平2022年在1A的數據，不過去年高階1A加上2A一共13轟仍是生涯最高，今年打擊狀況相對低潮。