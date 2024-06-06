MLB／水原認罪 大谷擺脫疑雲嘆解脫

道奇隊日本球星大谷翔平終於從「水原風波」中解脫；前翻譯水原一平昨天認罪，有關他涉賭及竊取金錢案，加州聯邦法院預計在十月廿六日宣判，剛好在世界大賽開打前。大谷發表聲明表示：「是該結束這個篇章了。」

水原從二○二一年開始接觸非法賭博，並陸續從大谷的銀行帳戶竊取一千七百萬美元（約台幣五點五億元），涉及銀行詐欺的最高刑期為卅年、遞交虛假稅務申報資料最高三年，因他主動認罪，最終判決的刑期有可能縮短。

水原在法院審判過程中一共說了五十八次「是的」，承認自己的錯誤行為，明確表達：「我為受害者Ａ工作，所以能使用他的銀行帳戶，因為陷入大量賭債，透過Ａ的銀行帳戶來轉帳。」Ａ就是大谷。

水原在事件被揭發時，曾一度說謊是大谷協助還債，讓劇情變得更複雜，如今隨著水原認罪，大聯盟也發表聲明，基於聯邦調查結果及綜合大聯盟收集的資訊，確認大谷是詐欺案的受害者。

大谷昨賽前透過聲明表示：「如今調查已經終結，水原完全認罪，對於我及我的家族來說是很重要的解脫。」他指出，這段時期對自己來說很有挑戰，「結束這個篇章，邁向下一步，繼續專注打球，還有贏下比賽。」

大谷昨對海盜隊之戰四打數一安打、被三振兩次，本季打擊率三成二一在大聯盟排名第三、道奇最高，十四支全壘打也在國聯並列第二，似乎沒有受到場外風波影響。

但大谷日前曾坦言，事件爆發後，自己好幾天睡不好，導致睡眠不足。這對每天要睡十小時的大谷來說，睡不好是罕見狀況，但如今又可做個美夢。