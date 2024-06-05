MiLB／大谷翔平前隊友也當二刀流！用蝴蝶球連2場繳先發好投

大谷翔平天使隊前隊友佛列契（David Fletcher）本季轉戰勇士隊，幾乎都待在小聯盟，最近他似乎也成為二刀流，且主要球種為蝴蝶球，已連2戰先發繳出好表現。

佛列契大聯盟生涯前7年都是打者，不過他今年在小聯盟多次後援出賽，5月16日面對紅雀隊3A用蝴蝶球飆出3K引發熱議。30日他首次擔任先發投手，面對天賦滿滿的金鶯隊3A，三振大物哈勒戴（Jackson Holliday）引發熱議，主投5局投出6三振和1保送，只被敲3安失2分。

NOT DAVID FLETCHER STRIKING OUT JACKSON HOLLIDAY IM CRYING pic.twitter.com/LMaiidss9F — swilly ☻ (@swillysports) 2024年5月30日

今天佛列契出戰馬林魚隊2A，主投6局只用77球，投出2三振和2保送，只被敲2安失1分，再度獲得關注。

佛列契今年在小聯盟登板6場，主投17局失9分，防禦率4.76，每局被上壘率1.24，被打擊率僅2成。打擊方面，147打數36安打，打擊率0.245，有18分打點和16保送；曾在大聯盟出賽5場，累積8打數2安打。