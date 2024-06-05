MLB／水源認罪大谷被認定是受害者 包爾：為何我回不去了？

道奇隊日本球星大谷翔平前翻譯水原一平今天認罪，5.5億美元竊案終於落幕。大谷翔平以受害者身分坦言獲得解脫。不過前塞揚強投包爾（Trevor Bauer）心裡不是滋味，在社群網站發文詢問，為何自己無法回大聯盟。

身為大谷翔平鐵粉的FOX分析師韋蘭德（Ben Verlander）發文指出，水原一平今天認罪，將面臨最高33年刑期，大聯盟和聯邦結束對大谷調查，他被認定是這起案件的受害者。對此包爾在留言區問道，「那我的案子呢？我也沒被起訴，也是詐欺案受害者，為什麼我不被允許回去打球？」

包爾自認是家暴詐欺案受害者，卻被大聯盟默契封殺。 法新社

包爾2021年效力道奇隊時捲入家暴案，儘管沒被起訴，仍遭大聯盟禁賽194場。包爾去年轉戰日職橫濱隊繳出不俗成績，今年試圖重返大聯盟，並表示願意領底薪，仍沒有球隊要出手，他只好轉戰墨西哥聯盟紅魔鬼隊，似乎被大聯盟球隊默契封殺。

教士隊內野手馬卡諾（Tucupita Marcano）因投注自己球隊的賽事，今天遭聯盟終身禁賽處分。部分網友也開酸，「可惜他沒有翻譯」、「他不是大谷翔平」。