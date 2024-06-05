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MLB／打不到！希爾6局0失分 布恩盛讚：從他手中敲安很難

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基火球男希爾。 法新社
洋基火球男希爾。 法新社

洋基隊火球男希爾（Luis Gil）奪下美聯5月最佳投手和最佳新秀，6月首場比賽仍繳出優異表現，主投6局只被敲1安無失分，幫助洋基以5：1擊敗雙城隊。

洋基托瑞斯（Gleyber Torres）2下轟出陽春砲先馳得點，3下賈吉（Aaron Judge）敲出帶有2分打點的二壘安打。希爾主投6局，投出6三振和3保送，只被敲1安無失分，帶著勝投資格退場。雙城7上追回1分，洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）8下又補一發兩分砲，終場以4分之差贏球，希爾奪下本季第8勝。

希爾近7場防禦率0.60，是洋基隊史首位連7場至少投6局，失分不超過1分的投手。賽後防禦率降到1.82，全大聯盟僅次費城人隊蘇亞雷斯（Ranger Suarez）的1.70。洋基總教練布恩（Aaron Boone）直言，「從他手中擊出安打很難，他的球真的很有壓制力，你知道那個速球很厲害，打者每次都會展現給你看。」

對於希爾開季至今神奇的表現，隊友史丹頓也直言，「他整年都看起來不真實。」希爾則感謝上帝，「我為了從嚴重傷勢復原，付出很多努力，花很多時間才讓自己回到這比賽。我感謝上帝給這個機會，我是團隊的一部分，很高興看見團隊打這麼好。」

洋基 雙城

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