棒球／又是第6局…陳偉殷單局挨2轟 失4分吞第2敗
效力美國獨立聯盟長島鴨隊的陳偉殷，重複前一戰劇碼，今天先發前5局僅失1分，卻在6局下遇到亂流挨了2發全壘打，終場長島鴨隊以3：4輸給高點搖椅隊（High Point Rockers），陳偉殷吞下本季第2敗。
陳偉殷今天前2局僅被敲出1支安打，3局下雖然因為2次保送加1支安打而丟掉1分，但長島鴨隊在3局上先攻下2分，前5局投完球隊仍以2：1領先。
6局下陳偉殷遭到狙擊，先被威爾（ Zander Wiel）敲出一支中左外野的2分砲，接著面對佩瑞拉（Brian Parreira）又被敲出右外野陽春砲，一口氣丟掉3分，反以2：4落後，長島鴨隊也只在8局上再追回1分。
陳偉殷最終繳出先發6局，被敲6支安打，丟掉4分的成績，另有4次三振、2次四壞保送，本季戰績至今為2勝2敗，防禦率4.97。
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