MLB／下注勝率僅4.3%！教士馬卡諾遭終身禁賽 4球員被禁1年
教士隊內野手馬卡諾（Tucupita Marcano）效力海盜隊期間，下注包含海盜在內的大聯盟賽事，因此遭到調查。如今大聯盟宣布，終身禁賽馬卡諾，還有4名球員也涉賭，被禁賽1年。
調查指出，馬卡諾2022年10月16日至2023年11月1日期間，共下注387場棒球賽事，其中231場與大聯盟有關，投注金額超過15萬美元。
大聯盟官方提到，馬卡諾去年共下注25場海盜隊賽事，他當時在大聯盟球隊名單內，但因膝傷球季提前報銷、待在傷病名單沒有出賽。值得一提的是，馬卡諾輸掉所有與海盜隊相關的賭注，他幾乎只賭比賽結果，與大聯盟相關比賽勝率僅4.3％。
據大聯盟規則第21條明文規定，投注自己球隊比賽會被終身禁賽。馬卡諾成1924年紐約巨人隊歐康納（Jimmy O'Connell）以來，首位因涉賭被禁賽的大聯盟球員。
另外，運動家隊投手凱利（Michael Kelly）、教士隊小聯盟投手格羅姆（Jay Groome）、費城人隊小聯盟內野手羅德里奎茲（Jose Rodriguez）及響尾蛇隊投手薩法蘭克（Andrew Saalfrank）都透過合法博弈公司，下注大聯盟賽事，被禁賽1年。
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