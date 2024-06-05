MLB／下注勝率僅4.3%！教士馬卡諾遭終身禁賽 4球員被禁1年

教士隊內野手馬卡諾（Tucupita Marcano）效力海盜隊期間，下注包含海盜在內的大聯盟賽事，因此遭到調查。如今大聯盟宣布，終身禁賽馬卡諾，還有4名球員也涉賭，被禁賽1年。

調查指出，馬卡諾2022年10月16日至2023年11月1日期間，共下注387場棒球賽事，其中231場與大聯盟有關，投注金額超過15萬美元。

大聯盟官方提到，馬卡諾去年共下注25場海盜隊賽事，他當時在大聯盟球隊名單內，但因膝傷球季提前報銷、待在傷病名單沒有出賽。值得一提的是，馬卡諾輸掉所有與海盜隊相關的賭注，他幾乎只賭比賽結果，與大聯盟相關比賽勝率僅4.3％。

據大聯盟規則第21條明文規定，投注自己球隊比賽會被終身禁賽。馬卡諾成1924年紐約巨人隊歐康納（Jimmy O'Connell）以來，首位因涉賭被禁賽的大聯盟球員。

5名球員涉賭，由左至右依序是教士馬卡諾、教士格羅姆、運動家凱利、費城人羅德里奎茲、響尾蛇薩法蘭克。 美聯社

另外，運動家隊投手凱利（Michael Kelly）、教士隊小聯盟投手格羅姆（Jay Groome）、費城人隊小聯盟內野手羅德里奎茲（Jose Rodriguez）及響尾蛇隊投手薩法蘭克（Andrew Saalfrank）都透過合法博弈公司，下注大聯盟賽事，被禁賽1年。