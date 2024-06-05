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MLB／大谷翔平被101哩火球三振 官網：有點憨

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷對海盜隊怪物新人瓊斯（Jared Jones）的101哩火球揮棒落空。 美聯社
大谷對海盜隊怪物新人瓊斯（Jared Jones）的101哩火球揮棒落空。 美聯社

道奇隊日本球星大谷翔平生涯首度造訪海盜主場，完成大聯盟30座球場巡禮，雖然4打數敲出1支安打，然而面對海盜隊怪物新人瓊斯（Jared Jones）的101哩火球揮棒落空的模樣，被大聯盟官網認證：「有點憨。」

道奇隊今天全場敲出5支安打但1分未得，瓊斯展現壓制力，先發6局被敲3支安打，沒有失分，另有6次三振、3次四壞保送，而海盜隊則有蘇文斯基（Jack Suwinski）在3局下敲出陽春砲，終場道奇隊以0：1輸球。

海盜大物新人瓊斯展現壓制力，先發6局被敲3支安打，沒有失分，另有6次三振、3次四壞保送。 美聯社
海盜大物新人瓊斯展現壓制力，先發6局被敲3支安打，沒有失分，另有6次三振、3次四壞保送。 美聯社

瓊斯在第1局就飆出3顆超過101哩的火球，其中對貝茲（Mookie Betts）分別投出101.4哩、101.3哩的球速，這是自「Statcast」啟用以來，海盜隊史投手第3、第4快的球速。

而第3顆101哩的火球，更是讓大谷翔平在2好1壞後揮棒落空，這段畫面被大聯盟官網當作標題，「瓊斯的101哩火球讓大谷翔平看起來也有點憨（Silly）。」

而大谷翔平對戰瓊斯的3個打席，分別是三振、雙殺打、三振，直到8局上才從後援投手查普曼（Aroldis Chapman）手中敲出滾地穿越安打，4打數1安打，打擊率來到3成21。

道奇隊先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）6局被敲3支安打僅失1分，卻要承擔本季第4敗，而他單場投出9次三振，也讓他以104K成為大聯盟本季第1位達成100次三振的投手。

海盜

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