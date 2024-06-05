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MLB／5.5億竊案落幕！水原一平認罪恐關33年 大谷翔平發聲嘆：解脫了

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MLB／水原一平認罪！大谷翔平清白獲認證 發聲嘆解脫

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
前翻譯水原一平涉賭及竊取金錢案在今天正式認罪。路透
前翻譯水原一平涉賭及竊取金錢案在今天正式認罪。路透

道奇隊日本球星大谷翔平終於從疑雲中解脫，前翻譯水原一平涉賭及竊取金錢案在今天正式認罪，加州聯邦法院預計10月25日宣判結果，水原一平將面臨最高33年刑期，大谷也發表聲明表示：「是時候結束這個篇章。」

水原一平從2021年開始接觸非法賭博，並陸續從大谷翔平的銀行帳戶中竊取1700萬美元（約新台幣5.5億），涉及銀行詐欺以及遞交虛假稅務申報資料，他在今天向法院認罪。

大谷前翻譯水原一平涉賭及竊取金錢案在今天正式認罪 美聯社
大谷前翻譯水原一平涉賭及竊取金錢案在今天正式認罪 美聯社

水原一平在事件被揭發時，還一度說謊是大谷協助還債，讓劇情變得更複雜，隨著今天認罪，大聯盟也發表聲明，基於聯邦調查結果，綜合大聯盟收集的資訊，確認大谷翔平是詐欺案的受害者。

聯邦調查官也指出，調查過程中發現，大谷翔平就是一名被害者，「大谷先生是名來到這個國家的移民，對於這個國家的事務不熟悉，很容易倚靠熟悉我們財務系統的人。」

道奇隊日本球星大谷翔平終於從疑雲中解脫，可以好好專心打球了。 美聯社
道奇隊日本球星大谷翔平終於從疑雲中解脫，可以好好專心打球了。 美聯社

大谷翔平發表聲明表示：「如今調查已經終結，（水原一平）完全認罪，對於我及我的家族來說是很重要的解脫，我誠摯的感謝有關單位如此迅速有效率的完成調查，揭曉所有證據。」

大谷的聲明中也指出：「這段時間對我來說是很有挑戰性的時期，所以我特別感謝身邊支持我的人，我的家人、經紀人、經紀公司、律師、顧問以及道奇球團，他們對我只有無盡的支持，是時候結束這個篇章，邁向下一步，繼續專注打球，還有贏下比賽。」

大谷翔平 水原一平 道奇

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