MLB／教士馬卡諾 傳投注自家球隊

大聯盟今年涉賭醜聞一波接一波，教士隊廿四歲內野手馬卡諾傳出去年投注自家球隊比賽，若調查屬實將面臨終生禁賽，而這也將是大聯盟相隔卅五年再傳涉賭棒球賽事醜聞。

昨天華爾街日報率先報導，馬卡諾去年效力海盜隊時，在右膝前十字韌帶斷裂養傷期間下注海盜比賽，博弈公司注意到這筆投注，已向大聯盟通報，目前全案正在調查階段，具體投注內容尚未曝光，據傳也有四名小聯盟選手遭到調查中。

教士球團表示，「儘管選手的爭議行為發生當時並不隸屬我們球團，但我們會密切關注大聯盟正在進行中的調查程序，在調查完成之前，不會發表更進一步評論。」

大聯盟今年涉賭醜聞不斷，先是大谷翔平前任翻譯水原一平透過非法管道投注，欠大筆賭債，挪用大谷帳戶還債，接著目前效力勇士隊三Ａ的佛列契也被爆在效力天使期間透過同一管道投注，但都未下注棒球賽事。

大聯盟前一次爆涉賭棒球賽事已是一九八九年，時任紅人隊總教練的生涯安打王彼得．羅斯投注自家球隊贏球，遭到大聯盟調查，最終被處以終生禁賽，且與名人堂就此絕緣。