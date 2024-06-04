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MLB／教士馬卡諾涉賭恐面臨終身禁賽 還有4球員被調查

MLB／教士馬卡諾涉賭恐面臨終身禁賽 還有4球員被調查

聯合新聞網／ 綜合報導
教士內野手馬卡諾。 美聯社
教士內野手馬卡諾。 美聯社

今年季初才傳出道奇隊大谷翔平前翻譯水原一平賭博事件，如今教士隊內野手馬卡諾（Tucupita Marcano）也被發現涉及下注大聯盟賽事，目前正接受大聯盟調查，可能面臨終身禁賽。

馬卡諾尚未受到正式懲處，不過據ESPN報導，大聯盟第21條明文規定，涉及投注自己求球隊比賽的球員將被終身禁賽。馬卡諾去年效力海盜時，一度因傷進入傷兵名單，那段時間涉及多場海盜賽事簽賭，目前具體細節尚未完全釐清。雖調查還在進行中，但官方可能很快做出終身禁賽決定，還有4名球員涉嫌在小聯盟賽事下注，需接受調查。

馬卡諾本季還沒有在大聯盟出賽過，教士球團發聲明提到，「我們對大聯盟正調查這件事完全知情，涉案球員當時在另一隊，不屬於教士，在調查過程完成前，我們不會發表任何評論。」馬卡諾的經紀人目前失聯，球員工會則拒絕發表聲明。

今年季初大谷翔平前翻譯水原一平遭控非法運動博弈，欠下大筆賭債，大谷前隊友佛列契（David Fletcher）後來也被爆涉及非法賭博，且與水原是同個組頭。

大谷翔平 教士 海盜

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