MLB／9下登板被皇家打爆關門失敗 教士松井裕樹：我感到抱歉

教士隊日籍左投松井裕樹今天9下登板關門，沒想到只抓到1個出局數，失掉3分被皇家隊逆轉，松井裕樹也苦吞個人大聯盟生涯首敗。

教士帶著3：1領先進入9下，原終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）連2天上場，因此改由連7戰無失分的松井裕樹關門，沒想到他被帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）敲安，又對培瑞茲（Salvador Perez）投保送。

接著維拉茲奎茲（Nelson Velazquez）掃出帶有2分打點的三壘安打，分數被追平，最後洛夫廷（Nick Loftin）擊出再見高飛犧牲打，幫助皇家成功逆轉教士。

松井裕樹總計只投0.1局，被敲2安、投出1保送，失掉3分，吞下本季第3次救援失敗和大聯盟生涯首敗，防禦率從賽前的2.88暴漲至3.91。他賽後表示，「我今天控球不好，我對球隊感到抱歉。」