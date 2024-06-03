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MLB／洋基索托扛雙響砲逆轉橫掃巨人 塞揚史奈爾又受傷

聯合新聞網／ 綜合報導
索托。 路透
索托。 路透

洋基強打索托（Juan Soto）今天上演單場雙響砲，帶隊以7：5逆轉巨人隊，系列賽3戰橫掃，他也寫下罕見紀錄。

巨人推出塞揚左投史奈爾（Blake Snell）先發，索托1上就轟出陽春砲先馳得點。洋基先發柯特斯（Nestor Cortes）主投4.1局失3分，5上洋基佛度戈（Alex Verdugo）敲出帶有2分打點的長打，追平戰局，但巨人6下又攻下2分，取得5：3領先。

9上戰況風雲變色，沃爾普（Anthony Volpe）先擊出帶有1分打點的三壘安打，隨後索托補上逆轉兩分砲，賈吉（Aaron Judge）接著選到保送，史丹頓（Giancarlo Stanton）擊出長打再添1分，洋基終場就以7：5搶下勝利。

近況出色的洋基取得5連勝，近12場比賽更是豪取10勝，目前累積42勝19敗超車費城人，戰績傲視大聯盟。

索托受訪時談到9上的打擊心態，「我想辦法把球打到空中，沃爾普在三壘有腳程，我只是想把他送回來追平分數。」

巨人不只被橫掃，史奈爾還遭遇左腹股溝緊繃傷勢，預計明天接受核磁共振檢查。史奈爾季初因左內收肌拉傷缺席1個多月，巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）表示，「我不認為比上次還糟糕，但不知道是否會進傷兵名單。」

史奈爾 巨人 洋基 索托

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