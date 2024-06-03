MLB／大谷翔平「狗狗日」獲轉隊後首敬遠 被封「二壘上的大型犬」

道奇隊今天以4：0擊敗洛磯隊，大谷翔平雖然3打數沒有安打，但靠妨礙打擊、故意四壞上壘兩次，今天適逢球場舉辦「狗狗寵物日」，大谷在二壘上叼著手套的模樣被形容「大型犬出沒」。

今日Dodger Stadiumでは“Pups at the Park“ Dayでスタンドにワンちゃんがいっぱいいるけどセカンドベースにも大型犬がいる様ですね👀pic.twitter.com/Dv5HKUci7R — Watson@キケヘルナンデス⚾️ (@Jen_2wonderland) 2024年6月2日

此戰不僅有太太真美子到場，大谷的母親也在現場觀戰，大谷首打席打向游擊的飛球遭到接殺，第2、3打席都吞下三振，第5局在兩出局、一壘有人時上場，因捕手妨礙打擊上壘，隨後因暴投形成二、三壘有人，洛磯選擇故意四壞保送弗里曼（Freddie Freeman），下一棒赫南德茲（Teoscar Hernández）打向三壘方向的滾地球出局，讓道奇該局攻勢無功而返。

道奇第8局在二、三壘有人時輪到大谷，洛磯對他祭出故意四壞保送，弗里曼以高飛犧牲打送回道奇此役的第4分。大谷前三年在天使合計被敬遠遠55次，這回還是來到道奇後首度獲得故意四壞保送。

道奇球場今天舉辦狗狗日，許多球迷都帶著家中毛孩進場，隨著鏡頭捕捉高舉狗狗的場面相當壯觀。有趣的是，大谷在壘包上被捕捉到叼著跑壘手套晃啊晃的模樣，也讓球迷笑稱：「今天觀眾席上有很多狗狗，但二壘上看來也有一隻大型犬。」