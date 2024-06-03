MLB／大谷生日禮物已送達 道奇教頭笑：保時捷還沒來

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）兩天前度過52歲生日，今天揭曉大谷翔平送來的生日禮物，是由他的太太真美子所挑選的日本威士忌和一盒巧克力。

道奇隊今天以4：0擊敗洛磯隊，大谷翔平3打數沒有安打，靠妨礙打擊、故意四壞上壘兩次，貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman）則是各有1發陽春砲。

賽前被問到是否有收到來自大谷的生日禮物，羅伯茲先是笑稱：「我還沒收到保時捷啊！不知道是不是已經在路上了。」

羅伯茲隨後表示，大谷已有送來生日禮物，是產自山本由伸故鄉岡山縣的威士忌，以及一盒很棒的巧克力。被問到這是大谷選的或真美子選的禮物時，羅伯茲秒答：「她！」

羅伯茲對威士忌頗有研究，還與隊友、友人在2008年一起成立酒廠，以棒球的紅色縫線命名為「紅線酒廠（Red Stitch Winery）」。