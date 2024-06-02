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MiLB／2A紅襪海盜戰3台將出賽 劉致榮先發陳柏毓後援

中央社／ 台北2日電
劉致榮資料照。劉致榮IG
劉致榮資料照。劉致榮IG

美職小聯盟2A海盜隊與紅襪隊比賽有3名台灣球員出賽，海盜隊投手陳柏毓後援投6局失1分、無關勝敗，野手鄭宗哲單場1安1打點1盜壘，紅襪隊投手劉致榮先發3局失2分也無關勝敗。

美國職棒小聯盟2A匹茲堡海盜隊今天與波士頓紅襪隊交手，紅襪隊派出台灣投手劉致榮先發，劉致榮1局下雖然有被敲安打、投出保送，但力守不失分，2局下有狀況1人出局後投出保送、被敲出二壘打失掉1分。

劉致榮3局下再遇到危機，先投出四壞保送、被敲安打，接著讓打者敲出滾地球製造雙殺，再被敲出安打掉1分，3局投完兩隊2比2平手時退場。

劉致榮今天先發用59球投3局，被敲出5支安打，投出4次三振、3次保送，失掉2分責失分，賽後防禦率4.91，無關勝敗。

海盜隊投手陳柏毓今天3局上接手後援，投6局被敲出7支安打，投出5次三振，失掉1分責失分。兩隊9局打完僵持不下，延長賽10局海盜隊以8比11吞敗，陳柏毓也是無關勝敗，賽後防禦率5.16。

海盜隊台灣野手鄭宗哲今天沒有先發，9局接替上場守備，9局下打擊有表現，敲出帶有1分打點安打、跑出個人本季第9盜，單場1安1打點1盜壘，賽後打擊率2成16。

劉致榮 海盜

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