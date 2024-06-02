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MLB／山本由伸好投第6勝到手 大谷百轟百盜追上鈴木一朗
道奇隊日本投手山本由伸休5天再登板，今天在洛杉磯主場對洛磯隊之戰先發6局只失1分，以優質表現奪下本季第6勝，道奇終場4：1獲勝，3連戰前兩戰扳平戰局。
山本5月27日在辛辛那提亮相，先發5局失4分吞敗，也終止5連勝紀錄，今天再登投手丘，用101球（67顆好球）完成6局任務，也是本季出賽12場用球數新高，被揮出7支安打、出現1次保送，飆出7次三振，本季戰績升至6勝2敗、防禦率3.32。
道奇今天出現11支安打，打完前5局攻下4分，山本帶著3分領先退場，3名後援投手各投1局未失分，團隊穩定投打表現守住江山。
山本出賽12場有一半優質先發，今天第6勝到手也追平葛拉斯諾（Tyler Glasnow），並列道奇最多勝投手。
大谷翔平3打數1安打，三振、保送各1次，本季打擊率3成26，3局下獲保送後盜上二壘，完成大聯盟生涯第100次盜壘成功紀錄，也是亞洲第4人、日本球員第3人，亞洲前3名是鈴木一朗509次、秋信守157次、松井稼頭央102次。
另外，大谷（185轟）加入鈴木一朗（117轟）、秋信守（218轟）的行列，成為亞洲百轟百盜第3人。
洛磯先發投手康崔爾（Cal Quantrill）投4.1局退場，被揮出9支安打，失4分都昰自責分，戰績掉到4勝4敗。
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