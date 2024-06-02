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MLB／大谷翔平生涯百盜達陣 亞洲第4人、日本第3人

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MLB／大谷翔平生涯百盜達陣 亞洲第4人、日本第3人

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平完成大聯盟生涯第100次盜壘成功紀錄。 美聯社
大谷翔平完成大聯盟生涯第100次盜壘成功紀錄。 美聯社

道奇隊今天繼續在洛杉磯主場和洛磯隊交手，大谷翔平擔任先發2棒指定打擊，3局下獲保送後盜上二壘，完成大聯盟生涯第100次盜壘成功紀錄，也是亞洲第4人、日本球員第3人。

道奇昨天3連戰首戰以1：4落敗，今天推出日籍投手山本由伸登板先發，挑戰本季第6勝。

大谷面對洛磯先發投手康崔爾（Cal Quantrill），首局揮出左外野飛球出局，3局下纏鬥7球獲保送，接著盜上二壘，演出本季第14次盜壘成功，也是生涯7年百盜，但又遭牽制、夾殺出局。

大聯盟亞洲球員最多盜壘紀錄是鈴木一朗，生涯19年509次盜壘成功遙遙領先，接著是秋信守157次、松井稼頭央102次、大谷100次。

得得一提的是，若從「日本出生」的大聯盟球員來計算，大谷是亞洲第5人，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）243盜排名第2，只落後鈴木一朗。

大谷2018年從天使隊起步，除了2020年因疫情縮水球季7盜，另6季都達二位數，2021年26盜是個人單季最佳表現。

大谷翔平盜壘成功後卻被牽制出局。 美國聯合通訊社
大谷翔平盜壘成功後卻被牽制出局。 美國聯合通訊社

大聯盟 洛磯 道奇

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