MLB／「法官」賈吉第21轟來了 近10戰8轟穩居全壘打王
洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）近況火熱，今天對巨人隊1局上又轟出兩分砲，本季第21轟出爐，仍居大聯盟榜首，領先太空人隊塔克（Kyle Tucker）2轟。
太空人今天在休士頓主場對雙城隊之戰，出現4支全壘打，包括艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）雙響砲，塔克3局下貢獻陽春砲，也是本季第19轟，太空人終場5：2獲勝。
洋基作客舊金山，賈吉1局上在1出局一壘有人時，面對巨人先發投手韋伯（Logan Webb），纏鬥9球把87英里變速球轟成464英尺全壘打，幫助洋基取得2：0領先。
這是賈吉近3戰第4轟，也是昨天對巨人雙響砲後再開砲，他從5月23日對水手隊之戰起，最近10場比賽已經出現8支全壘打，躍居大聯盟全壘打王，塔克排名第2，金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）18轟第3，國聯最多轟紀錄是勇士隊歐蘇納（Marcell Ozuna）17轟。
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