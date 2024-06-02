MLB／菊池雄星近7戰藍鳥全敗 打線也創隊史難看紀錄

藍鳥隊日本左投菊池雄星還是贏不了，今天對海盜隊之戰先發5.1局失6分，藍鳥打線無力挽回戰局，終場以1：8落敗，菊池苦吞4連敗。

藍鳥昨天在3連戰首戰獲勝，菊池今天登板先發，1局上就失3分，包括被海耶斯（Ke'Bryan Hayes）轟出兩分砲，藍鳥一路落後到終場，結束最近4連勝紀錄。

菊池投89球完成5.1局任務，被揮出9支安打，失6分有5分自責，從4月28日對道奇隊之戰吞敗後，最近7場先發吞下4連敗，藍鳥這7戰也全部輸球，菊池本季戰績掉到2勝5敗、防禦率3.66。

藍鳥1局下1出局後，瓦修（Daulton Varsho）揮出三壘打，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）被保送，接下來兩名打者遭海盜先發投手凱勒（Mitch Keller）三振，藍鳥連續23場比賽首局未得分，繼續刷新隊史最慘紀錄。

凱勒投6局被揮出5支安打、失1分，飆出8次三振，最近5場先發全勝，戰績升至7勝3敗、防禦率3.42。