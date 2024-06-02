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MLB／大都會18號球衣正式退休 「草莓先生」史卓貝瑞感謝妻子救命

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大聯盟名將「草莓先生」史卓貝瑞的背號正式退休。 美聯社
大聯盟名將「草莓先生」史卓貝瑞的背號正式退休。 美聯社

大都會隊今天在紐約主場花旗球場舉行「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry）的背號退休儀式，這位62歲退役名將在現場超過3萬名球迷的歡呼聲中，情緒有些激動，他說：「我永遠是大都會人。」

史卓貝瑞是1980年大聯盟選秀會狀元，1983年展開大聯盟生涯，在大都會打了8季後，轉戰道奇、巨人、洋基隊，生涯17年打擊率2成59、全壘打335支、打點1000分，在1986年成為大都會奪下世界大賽冠軍的大功臣，1996、98、99年也在洋基嘗到封王滋味。

大都會今天對響尾蛇隊賽前，史卓貝瑞的18號球衣正式退休，工作人員在看台屋頂掀開這個號碼，就位於「K博士」古登（Dwight Gooden）16號旁邊，現場球迷不斷呼喊史卓貝瑞的名字，讓他相當感動。

這是大都會隊史第10個退休背號，史卓貝瑞在大都會時期奪下國聯新人王、7次入選明星賽，累積252轟、733分打點，他說：「在大都會8個賽季是生涯最棒的時刻，我將永遠是大都會的一員。」

史卓貝瑞表示，3月心臟病發作，目前仍在恢復中，今天還能活著，是因當時胸痛，妻子崔西堅持要他去急診室，感謝妻子把他送到醫院救了他的生命。

他說：「我差點失去生命，今天坐在這裡是主的禮物，這不是理所當然，心中充滿感激。」

大聯盟名將「草莓先生」史卓貝瑞的背號正式退休。 美聯社
大聯盟名將「草莓先生」史卓貝瑞的背號正式退休。 美聯社

大聯盟 大都會 洋基

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