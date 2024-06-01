MLB／道奇教頭生日獲打線1分心意祝壽 大谷3支0、選到1保送

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Robert）52歲生日這一天，打線沉默祝壽，今天以1：4不敵洛磯隊，大谷翔平3打數沒有安打、靠1次保送上壘。

道奇帶著在花旗球場3連勝清盤大都會隊的氣勢回到主場作戰，展開與洛磯的3連戰，首戰踢到鐵板。大谷前2打席分別是二壘方向滾地球出局、二壘方向平飛球出局，第6局吞下三振，直到第8局才靠保送上壘。

洛磯先發投手哈森（Dakota Hudson）投7局僅被敲4安打、失1分，前7局未掉分，直到第8局被勒克斯（Gavin Lux）敲二壘打、保送羅哈斯（Miguel Rojas）退場，牛棚接手再被佩吉斯（Andy Pages）敲安形成滿壘，但道奇的該局的攻勢最終因貝茲（Mookie Betts）的雙殺打只拿到1分。

道奇由布勒（Walker Buehler）先發6局被敲6安打、失4分（責失3分），有7次三振、4次保送，第3局布萊恩（Kris Bryant）的安打先打下1分，羅傑斯（Brendan Rodgers）打向中外野的安打，加上佩吉斯的失誤，讓洛磯追加2分，第4局再被托瓦（Ezequiel Tovar）炸一發陽春砲。